Permisos construcción suben a 80 % primer semestre 2026

Bisonó dijo este 13 de julio del 2026 que entre enero y junio fueron otorgadas 921 licencias de construcción.

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SANTO DOMINGO.- Las licencias de construcción emitidas en el país aumentaron un 80 % durante el primer semestre, de acuerdo con cifras divulgadas por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED).

El ministro Víctor Bisonó atribuyó esos resultados a una mayor eficiencia en los procesos de permisología.

Dijo que entre enero y junio fueron otorgadas 921 licencias de construcción, frente a las 512 emitidas en el mismo período del año anterior.

Los proyectos autorizados durante ese período, señaló, representan una inversión privada proyectada de 330,191 millones de pesos, un 157 % más que los 128,477 millones de pesos registrados en igual semestre del año pasado.

Asimismo, informó que durante los primeros seis meses del año recibió 878 solicitudes de licencias de construcción, mientras que en el mismo período se contabilizaron 775 expedientes, para un incremento de 13 %.

an/am