Ministerio Público pide 5 años de prisión para Wander Franco

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PUERTO PLATA.- El Ministerio Público solicitó este martes a la Corte de Apelación de Puerto Plata que revoque parcialmente la sentencia que favoreció con un perdón judicial al pelotero Wander Samuel Franco Aybar y, en su lugar, le imponga cinco años de prisión por los delitos de abuso sexual y psicológico contra una adolescente.

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Puerto Plata recurrieron la sentencia penal número 272-02-2026-SSEN-00149, emitida el 25 de mayo de 2026 por el Tribunal Colegiado Ad Hoc del Distrito Judicial de Puerto Plata.

El tribunal declaró culpable a Franco Aybar de violar el artículo 396, literales b y c, de la Ley 136-03, que sanciona el abuso sexual y psicológico contra personas menores de edad, pero le concedió un perdón judicial que lo eximió del cumplimiento de una pena.

MINISTERIO PÚBLICO PIDE REVOCAR EL PERDÓN JUDICIAL

Durante la audiencia ante la corte de segundo grado, los fiscales solicitaron declarar admisible el recurso y, en cuanto al fondo, acogerlo y revocar el primer ordinal de la sentencia recurrida.

El órgano acusador planteó que la decisión resulta desproporcionada frente a las agravantes que, según sostiene, fueron acreditadas durante el proceso y al grado de participación atribuido al acusado.

En consecuencia, pidió que Franco sea condenado a cinco años de prisión, a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe, de Puerto Plata.

El Ministerio Público también solicitó que sea confirmada la condena de 10 años de prisión impuesta a la madre de la adolescente por los delitos de explotación sexual comercial y lavado de activos, debido a que esa decisión no fue recurrida por el órgano acusador.

CORTE RESERVA DECISIÓN

Durante la jornada, la Corte de Apelación de Puerto Plata conoció tanto el recurso presentado por el Ministerio Público como los interpuestos por los procesados a través de sus respectivas defensas.

Los fiscales Claudio Alberto Cordero Jiménez, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y José Martínez Montán, de la Fiscalía de Puerto Plata, solicitaron además rechazar los recursos de los procesados por considerar que carecen de fundamento jurídico.

La corte, integrada por los jueces Miguelina Beard, presidenta, Germán Martínez y Manuel Ureña, se reservó el fallo para el 20 de octubre de 2026, a las 9:00 de la mañana.

El recurso del Ministerio Público sostiene que el tribunal de primer grado realizó una aplicación incorrecta de la ley, particularmente respecto a la figura del perdón judicial, que —según el órgano acusador— está concebida para circunstancias excepcionales que no concurren en este caso.

Los fiscales expresaron su confianza en que la corte examine los argumentos planteados y adopte una decisión conforme a la Constitución, las leyes y las normas de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

of-am