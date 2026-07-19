Miles de personas reclaman la independencia de Puerto Rico

SAN JUAN, 19 de julio (EFE).- Miles de personas recorrieron este sábado las empedradas calles del Viejo San Juan en la anual ‘Marcha por la Independencia de Puerto Rico’ para reclamar la autodeterminación y la soberanía del archipiélago que es un Estado Libre Asociado a Estados Unidos desde 1952, al son de temas de resistencia de Bad Bunny y Residente.

«Quieren quitarme el río y también la playa, quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no sueltes la bandera ni olvides el ‘lelolai’ que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái», la lírica de la canción ‘Lo que le pasó a Hawaii’ de Benito Antonio Martínez Ocasio, se escuchó desde unas grandes bocinas antes de que iniciara la andadura que partió de la Plaza Colón hacia el antiguo Tribunal federal.

Barriles de bomba, un cuá, maracas y panderos de plena retumbaron bajo la atenta mirada de la estatua de Cristobal Colón, que preside la explanada, y la compañía de teatro callejero ‘Colectivo Papel Machete’ representó una obra de teatro que clamó por la soberanía puertorriqueña.

LA INDEPENDENCIA

«Tenemos que reivindicarnos en lo que creemos, que es la libertad y la descolonización de nuestra patria. Llevamos demasiados años ya bajo el yugo imperialista de Estados Unidos, primero de España y después de Estados Unidos. Y aquí estamos nosotras, firmes, en pie de lucha, resistiendo día tras día los embates de la violencia que es el sistema colonial», asevera a EFE Suheily Rodríguez, de 48 años, integrante del grupo de teatro.

Antes de comenzar el recorrido, también sonó el tema ‘Hijos del cañaveral’ de René Pérez Joglar, conocido como Residente, reconocido defensor de la independencia de Puerto Rico, y después los asistentes entonaron la canción revolucionaria de ‘La Borinqueña’, escrita en 1868 por la poeta Lola Rodríguez de Tió, en el marco del Grito de Lares.

Personas participan en una presentación de bomba puertorriqueña previo a la ‘Marcha por la Independencia de Puerto Rico’ este sábado en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Enid M Salgado

‘Solo me sé tres palabras en inglés: yankees go home’, ‘Cuando el pueblo va pa’ lante, no hay imperio que lo aguante’, ‘Lucha sí, entrega no’, fueron algunos de los lemas que vociferaron los asistentes a la protesta, ataviados con pancartas y banderas puertorriqueñas con el triángulo «azul clarito» (azul celeste), símbolo de independencia que menciona Bad Bunny en el tema ‘La Mudanza’.

Por su parte, Ángel Rodríguez, copresidente de Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), una de las más de 20 organizaciones que realizaron el encuentro, apuntó que Puerto Rico es «prácticamente de las pocas colonias (128 años) que quedan en el mundo» y por ello, el pueblo quiere integrarse «a ese mundo libre» y dejar de «estar bajo esa subordinación colonial».

EL MOTIVO DE LA MANIFESTACIÓN

Rodríguez también denunció la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), un controvertido ente impuesto hace una década por Estados Unidos para reestructurar la deuda de Puerto Rico y controlar sus finanzas públicas.

Esta manifestación se convocó hoy, 18 de julio, con motivo del aniversario del natalicio de Rafael Cancel Miranda, quien el 1 de marzo de 1954, junto a Lolita Lebrón, Irving Flores y Andrés Figueroa, llevó a cabo un tiroteo en el Congreso de Estados Unidos para reivindicar la independencia de Puerto Rico.

La marcha, además de en San Juan, se realizó en otros estados de Estados Unidos, donde residen más de 6 millones de puertorriqueños.

El estatus político vigente en Puerto Rico es como Estado Libre Asociado, establecido en 1952, concede al archipiélago cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales, pero deja bajo el control de EE. UU. áreas como defensa, fronteras, divisa y relaciones diplomáticas.