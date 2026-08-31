Migración RD impidió entrada de 116 extranjeros en julio

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) impidió la entrada al país, por aeropuertos y puertos, a 116 ciudadanos extranjeros durante el mes de julio.

La lista la encabezan 28 mexicanos, 19 estadounidenses, 16 colombianos, 12 haitianos, 11 venezolanos y 6 peruanos.

El informe detalla que además no fueron admitidos dos ciudadanos de Cuba, Francia, China, España, Nicaragua, Argentina y Brasil, y uno de Costa Rica, Taiwán, Filipinas, Chile, Ecuador, Albania, Canadá, Italia y Hungría.

Entre las causas principales de rechazo figuran 28 casos por perfil de riesgo para la seguridad nacional, 26 por pasaporte deteriorado, 20 por falta de documentación necesaria y 15 por intento de ingreso con fines laborales sin el visado correspondiente.

Asimismo, 11 por incongruencias al presentarse ante el inspector de migración, 8 por exceder el tiempo de estadía autorizado en visitas anteriores, 5 por tener impedimento de entrada dispuesto por autoridad competente y 3 por condena por agresión sexual a una menor de edad.

RETORNOS DE DOMINICANOS

En julio, la DGM registró 817 dominicanos que retornaron al país: 303 fueron deportados, 300 por retorno voluntario y 98 no fueron admitidos en el extranjero.

La mayoría de los deportados proceden de Estados Unidos (165) y Puerto Rico (99).

La migración irregular figuró como motivo determinante en 228 expedientes, seguida por narcotráfico con 36 casos y hechos de violencia con 15.

Los retornos voluntarios provinieron principalmente de Estados Unidos (103), Puerto Rico (44), Chile (23) y Surinam (18).

Los 98 dominicanos no admitidos al intentar ingresar a otros países registraron el mayor número de rechazos en Estados Unidos (18), Colombia (16) y España (12).

El informe señala que durante la cuarta semana de julio la inadmisión de extranjeros en territorio dominicano se incrementó de 25 a 42 casos.