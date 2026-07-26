México y Cuba dominan scull en remo de JCC; Dominicana sexto

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

PRESA DE RINCÓN, Bonao.– México y Cuba se repartieron los máximos honores en las competencias de doble scull femenino y masculino, respectivamente, durante la jornada de remo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, celebrada en la Presa de Rincón.

La dupla mexicana integrada por Melissa Márquez y Aylin Ibarra conquistó la medalla de oro en la prueba de doble scull femenino (W2X), al completar el recorrido con un tiempo de 7:19.85.

Las cubanas Rayma Ortiz y Loraidis Echavarría obtuvieron la medalla de plata al registrar 7:24.46, mientras que las guatemaltecas Lesli González y Nicolle González se quedaron con el bronce tras detener el cronómetro en 7:35.19.

Por República Dominicana, África Collado y Wendy Simó finalizaron en la sexta posición con tiempo de 7:54.00.

EN MASCULINO

En la rama masculina, los cubanos Eduar Suárez y Reidy Cardona se alzaron con la presea dorada en la modalidad de doble scull masculino, tras registrar un destacado tiempo de 6:32.80.

La medalla de plata fue para los mexicanos Alexis López y André Sumsch, quienes cruzaron la meta con marca de 6:37.38. El bronce quedó en manos de Venezuela, cuya embarcación concluyó la competencia con un tiempo oficial de 6:39.62.

La representación dominicana, integrada por Ignacio Vásquez y Jancarlos Tineo, ocupó la cuarta posición al completar la prueba en 6:50.36.

Las competencias de remo continúan desarrollándose en la Presa de Rincón, uno de los escenarios habilitados para Santo Domingo 2026, evento que reúne a atletas de toda la región en busca de la gloria deportiva.

of-am