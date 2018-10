México recibe caravana hondureños; llegan primeras peticiones de asilo

MEXICO (EFE).– Una avanzada de la caravana de migrantes hondureños se adentró hoy en México por la frontera con Guatemala, donde fueron recibidos por un dispositivo de policías, agentes de migración y organismos de derechos humanos.

Los primeros migrantes cruzaron el puente fronterizo entre Tecún Umán (Guatemala) y Ciudad Hidalgo (México), y algunos más utilizaron barcazas para cruzar el río Suchiate, informó a Efe la organización Pueblo Sin Fronteras.

“Tenemos entendido que no han cruzado grandes contingentes”, dijo a Efe Gina Garibo, de Pueblo Sin Fronteras, antes de dejar en claro que ellos no promueven la caravana aunque están a la expectativa para “que no haya represión ni violencia” y estarán pendientes de cualquier violación que se pueda presentar.

La mayor parte de la caravana de migrantes, unos 3 mil hondureños, permanece todavía en territorio de Guatemala.

Garibo denunció que tras iniciar el cruce de migrantes, las autoridades de México detuvieron de manera violenta al mexicano Irineo Mujica, quien apoya a la caravana, durante una manifestación pacífica en Ciudad Hidalgo.

Aseguró que la violencia con la que se realizó la detención “habla de que la terrible crisis de derechos humanos es muy grave y hay que ponerle atención”.

La activista demandó a las autoridades mexicanas garantías de respeto a la integridad física y emocional y derechos humanos de Irineo Mujica.

El Instituto Nacional de Migración de México afirmó que Mujica “agredió” a personal migratorio y a policías municipales y federales durante una revisión migratoria en Ciudad Hidalgo (México) que le pidieron sus documentos de identidad.

Aseguró que Mujica se identificó con un pasaporte estadounidense y afirmó tener doble nacionalidad y confirmó que fue entregado a las autoridades mexicanas con acusaciones de “resistencia particular, lesiones y daño en propiedad ajena”.

La caravana de migrantes hondureños salió el pasado 13 de octubre de San Pedro Sula con la intención de llegar a México para continuar después a Estados Unidos.