México: Convocan a escritores RD para FIL Guadalajara 2026

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CIUDAD DE MEXICO.- La embajada de la República Dominicana en México anunció su segunda participación oficial en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara y convocó a escritores a sumarse a esa fiesta literaria.

La FIL Guadalajara es la segunda feria del libro más importante del mundo y la primera de Latinoamérica. La edición de este año se celebrará del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2026 en la ciudad de Guadalajara, México.

PRIMER STAND OFICIAL

En diciembre de 2025, República Dominicana contó con su primer stand oficial en la feria, donde expuso y puso a la venta una variada selección de libros dominicanos en colaboración con el Archivo General de la Nación, la Editora del Banco Central y editoriales independientes.

La edición pasada de la FIL Guadalajara registró una afluencia de casi un millón de personas.

COLOQUIO Y CONVOCATORIA

Para este año, en el marco de la participación dominicana, está contemplado realizar un coloquio sobre literatura dominicana en la Ciudad de México previo a la feria.Asimismo, la Embajada convoca a escritores y editoriales dominicanas a sumarse a la iniciativa, poniendo a disposición el stand para presentar o vender sus obras literarias.

Los interesados pueden obtener más información escribiendo al correo embajada@embadom.org.