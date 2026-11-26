El caso Melissa Medina no es único, sino que es uno entre tantos otros soterrados, bastante conocido porque hiz eclosión con su trágico fallecimiento a los 22 años de edad, evidentemente instrumentalizada por actores del capitalismo delincuente en la “industria” del placer.

Su raíz no se refiere a su vida íntima, ni a su sexualidad como morbosamente se está propagandeando. Es esencialmente socio-cultural,

Abruma el uso de su caso con fines publicitarios a cargo de no pocos instrumentos, medios y agentes de un sistema de dominación cada vez gansterizado y culturalmente degradado.

Me indignan las versiones precisamente de protagonistas y promotores de una doble moral mediática.

Critican el hecho, estigmatizan a la víctima, individualizan el mal, denuncian la negligencia en el desenlace mortal, y demandan justicia para el sesentón involucrado en esa relación, sin tocar el fondo sistémico-ideólogico del asunto que ellos nutren.

El caso Melissa tiene mucho que ver con la manipulación clasista de las desigualdades sociales, con el culto al dinero fácil, la banalidad consumista al cubo y la industria capitalista del placer sexual.

Con el adulto-centrismo o dictadura contra menores, adolescentes y jóvenes.

Con el machismo galopante en una sociedad capitalista patriarcal, rica en menores embarazadas y en basura desparramada.

En una sociedad capitalista-patriarcal víctima de una atroz depredación y contaminación ambiental, con violencia de género ya crónica, desigualdades brutales, racismo, ignorancia; rica en comunicadores (incluidos abundantes influencers) promotores de banalidades y estupideces; gracias a quienes detentan este tipo de poder, financian y dirigen medios tradicionales y no tradicionales al servicio de la post verdad

En una sociedad con una educación formal e informal en la que no se enseña a pensar, más bien el sistema impuesto bloquea el acceso a conocer el capitalismo histórico y actual, el estudio la lucha de clases, la política ambiental, el conocimiento de los derechos del ser humano y de la Madre tierra, la teoría de género y la educación sexual.

Un país con su memoria histórica secuestrada para impedir que las jóvenes generaciones no la conozcan.

Con una promoción espectacular y costosísima del consumismo y, sobre todo, del consumo de lo superfluo.

Con una niñez vulnerable a la pedofilia y con adolescentes y jóvenes de ambos sexos vulnerables a la extorción y el tráfico sexual.

Con innumerables sectas religiosas negociantes y pastores abusadores.

Con medios de comunicación al servicio del gran capital y sus negocios, que reproducen la pasión por el dinero, por las mercancías de marca, por el modelo de las elites sociales y por el “todo se vale”, con tal de ascender y llamar la atención.

Medios con primeras planas, grandes espacios y abundantes anuncios y spots empleados para proyectar ese tipo de publicidad perniciosa.

El capo mafioso, la banca de apuesta, la salud como negocio, el capitalista ostentoso, el “influencer” millonario al vapor, la mega-diva, el narco-negocio, la banca de apuesta, las pasarelas de modas lujosas, las bancas deportivas, el tráfico sexual, el multimillonario consumista, como modelos a imitar.

Melissa es un producto de determinadas vertientes de esas lacras del sistema.

Melissa no fue el mal, sino una expresión de esta sociedad injusta, manipulada por un poder degradante. Una de las tantas jóvenes entrampadas por la perversidad de ciertos componentes de sus mafias dominantes.

jpm-am