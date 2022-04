Me han convencido: Putin es un criminal, un carnicero (OPINION)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

1 – Con este articulo queda demostrado que soy una persona abierta al conocimiento de la verdad, que no soy un fanático fundamentalista o un dogmático impenitente. ¿Cómo ha sucedido este cambio? Después de pedirle al “Espíritu Santo” iluminación, ya en un estado místico (como en trance), me ha sucedido como a Pablo de Tarso; un haz de luz (o un rayo), de repente me ha golpeado abriéndome el entendimiento, en lo que he comprendido como por acto de magia, que Vladimir Putin es un criminal, un carnicero, un cínico de siete suelas, tal como lo han revelado los medios de comunicación de occidente al servicio de las grandes corporaciones, cuyos trabajos acciones y beneficios tienen como primer y último fin, la caridad social. Me refiero al complejo militar-industrial; al complejo gasífero, petrolero y minero; al complejo bancario-inmobiliario y al complejo farmacéutico.

2 – Los detalles de este milagro son los siguientes: Dios obra para bien, pues puso en mi camino a quienes con sus escritos, conferencias e informaciones, me han dado a conocer las verdaderas causas de la guerra que actualmente se libra en Ucrania. Hablo de los máximos analistas políticos de siglo XX y XXI; conocedores a profundidad de las raíces de la susodicha guerra. Me refiero a Jaime Bayle, Mario Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner, Andrés Oppenheimer, Fernando del Rincón, Patricia Janiot, José Diaz-Balart, Jorge Ramos, etc. Pero debo confesar, que de este grupo selecto de brillantes comunicadores, los que más me han abierto el entendimiento con sus cátedras, son Arturo Morató, José Flandez y un santiaguero llamado Humberto Oliveira. Lo que últimamente vi de Olivera en su hoja de Facebook, es el análisis más profundo que me ha llegado y el que terminó por convencerme de que Putin es un verdadero peligro para la humanidad, tal como expone Oliveira en su sesuda ponencia, que podemos clasificarla de antológica. En los enlaces de más abajo, vea el amable lector, el análisis de Oliveira y de otros que lo contradicen, donde analizando esas ponencias, se puede ver claramente que el análisis de Oliveira destruye con los hechos, a los demás.

https://www.facebook.com/ humberto.olivieras/videos/ 689393642109675

Noticia: Repúblicas del Donbass preparan informe sobre crímenes de lesa humanidad

Entrevista a José Antonio Egido: Si no detienen a EE.UU., habrá una terrible guerra en Ucrania: experto

El arma MÁS LETAL que usó EE. UU en Vietnam I Operación Ranch Hand

3 – Después de ver y oír los documentales precedentes, como también los noticieros y escritos de los comunicadores mencionados, y de sostener decenas de encuentros con un monje tibetano que me ha hablado largo y tendido de las reencarnaciones de Putin, he concluido, que la gente que yo tenía por grandes intelectuales con dominio absoluto de la geopolítica y del tema de la guerra en Ucrania como Noam Chomsky, James Petra, Oliver Stone, José Antonio Egido, Ignacio Ramonet, Atilio Borón, Alfredo Jalipe, Thierry Meyssan, Michel Chossudovsky, Naomi Klein, Iván Gatón, etc., no son más que “chivos jartos de jobo”, frente a la monumental sapiencia de los geopolíticos y catedráticos mencionados, quienes me han abierto los ojos para sacarme de la ignorancia en que estaba con respecto a Putin y sobre las causas de la guerra en Ucrania. Bajo las sabias orientaciones de ellos (sobre todo las de Arturo Morató, José Flandez y Humberto Oliveira), he tenido que aceptar, que Putin es todo lo malévolo que se pueda pensar de un psicópata, que por sus deleznables crímenes contra la humanidad, lo de “rata inmunda le queda corto”.

4 – En resumida cuenta, el monje tibetano (un fiel creyente de la reencarnación), me reveló, que Putin ha tenido no menos de 20 reencarnaciones. Primeramente, encarnó en Caín, el personaje bíblico que mató a su hermano Abel. Posteriormente, Putin, (no se sabe en qué personaje de la historia), participó en las luchas étnicas entre egipcios e israelitas. Para mí, en aquellos tiempos bíblicos, Putin fue uno de los faraones que esclavizó al pueblo elegido por Dios y que también participó en aquellos degüellos y saqueos que se daban entre israelitas y madianitas (algo que para mí entronca con la revolución naranja antirrusa, llevada a cabo en la plaza Maidán en Ucrania durante el invierno de 2013-2014.

5 – Lo de Putin es terrible – me dijo el monje – la naturaleza macabra de este personaje le es inherente desde su primera encarnación. No hay duda que ha reencarnado en figuras siniestras como Atila, Genghis Khan, Pedro el cruel e Iván el terrible; y en las cruzadas, la inquisición, el feudalismo, la esclavitud, y en el inicio del comunismo, encarnó como uno de los más crueles gobernantes de aquellas épocas aciagas de la humanidad. En aquellos tiempos (sin duda), Putin fue uno de aquellos diabólicos papas del medioevo, como también una figura importante de la inquisición, probablemente, Tomas de Torquemada. Pero como la gente reencarna donde los disparan, con seguridad puedo afirmar, que él, fue uno de los grandes esclavistas en Virginia del Sur en los Estados Unidos.

6 – Tengo sobradas razones – me dijo el monje – para creer, que Carlos Marx, Lenin, Stalin, Pol Pot y otros demonios, son reencarnaciones anteriores de Putin, con la agravante, de que por la reproducción de esa prolífica y maligna descendencia, ello, me induce a pensar, que Fidel Castro, Hugo Chávez, Daniel Ortega y otros engendros, son descendientes de la progenie de Putin. Es más – me dijo el monje – yo estoy seguro, que el rey belga Leopoldo II, quien duró en el trono 44 años (1865-1909), y cometió el mayor genocidio de la historia (mató a 20 millones de congoleños), fue una reencarnación de Putin.

7 – Como Dios y el diablo comparten la gobernanza de este mundo, es lógico pensar que existe el camino bueno por el que circulan los hombres de bien (los hombres de Dios), los que tienen amor en su corazón como fueron los presidentes estadounidenses Harry S. Truman, Dwight David Eisenhower, John F Kennedy, Richard Nixon, Donald Reagan, los Bush padre e hijo, Bill Clinton, Barack Obama (alias San Martín de Porres), Donald Trump y ahora Joe Biden. Y en el camino del mal (que es la ruta del Diablo), queda sobreentendió, que ese es el rumbo que está transitando, Vladimir Putin.

8 – En ese derrotero diabólico, a finales de 1945, Vladimir Putin ordenó tirar dos bombas atómicas en territorio japonés, una sobre la ciudad de Hiroshima y otra sobre Nagasaki. Por aquellos bombardeos perecieron instantáneamente más de 250 mil personas (hombres, mujeres, niños y ancianos). Aquello fue tan terrible, que aún 77 años después siguen naciendo niños con deformidades genéticas a consecuencia de las radiaciones atómicas.

9 – Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, Putin hizo de su país un estado imperialista, que se abalanzó sobre el mundo para oprimirlo y saquearlo en una lucha existencial como si fuese entre el tiburón y la sardina. La historia de guerras y saqueos es grande, pero hay que resumirla.

10 – Posteriormente, para sus logros imperialistas en nuestra América, Putin y su imperialismo hizo barbaridades: le arrebató más de medio territorio a México. En esas, Putin cayó sobre Cuba, Puerto Rico, Guan, las Filipinas y en todo Centro y Sudamérica. En todos esos países Putin ha establecido dictadores crueles, ladrones y asesinos pero que respondían a las directrices de su amo Putin.

11 – A sangre y fuego, mediante guerras, golpes de estado, tumbando gobiernos democráticos para imponer tiranos marionetas, Putin transformó en colonias (en patios traseros), a todos los países de nuestra América. Para mantener esas condiciones, Putin usó el terror, donde eran asesinados todos aquellos que se atrevieran tan solo a hacer una muesca contra Putin. Se calcula, que en más de 60 invasiones, golpes de estado, guerras e intervenciones de todo tipo, en cárceles, torturas, persecuciones, limpieza étnica, etc., fueron asesinadas unos 20 millones de personas.

12 – De las diabluras ordenadas por Putin resaltan, la matanza efectuada en junio de 1906, de 23 obreros de Cananea (Sonara, México), quienes eran trabajadores de la empresa rusa “The Cananea Consolidated Copper Company”, que los explotaba hasta lo indecible. Fueron asesinados porque hicieron una huelga por la jornada de ocho horas y otras reivindicaciones.

13 – Otra de las matanzas ordenadas por Putin fue la matanza ocurrida en la fábrica de hilados y tejidos de Río Blanco, (México), el 7 de enero de 1907. En aquella ocasión, ochocientas personas, que eran obreros de la fábrica rusa, incluyendo sus mujeres e hijos, fueron brutalmente asesinados para acabar con una huelga por reivindicaciones laborales.

14 – Otra matanza ordenada por Putin fue, la masacre ocurrida el 5 de diciembre de 1928 de unos cinco mil obreros bananeros de la rusa United Fruit Company. Estos obreros, también fueron ametrallados para terminar con una huelga por reivindicaciones laborales.

15 – Este trabajo jamás sería aceptable si dejásemos de resaltar uno de los crímenes más horrendo ordenados por Putin, que es la masacre del El Mozote, realizada los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre de 1981 en las aldeas de El Mozote, La Joya y Los Toriles, en el norte del departamento de Morazán, en El Salvador. Los habitantes de esas aldeas, por completo (incluyendo las mujeres, niños y ancianos), fueron encerrados en locales como las iglesias y luego ejecutados a mansalva, o uno a uno. En esta macabra operación fueron asesinadas 978 personas, entre los cuales 553 eran niños. Esta matanza se la considera el mayor acto de violencia contra población civil cometida por los agentes de Putin, ocurridas en el hemisferio occidental en tiempos modernos.

16 – Otra masacre a recordar ordenada por Putin, es la de Wounded Knee (Dakota del Sur), realizada en el amanecer del 29 de diciembre de 1890. En aquella ocasión, el ejército ruso asesinó a 300 indios a sangre fría. Definitivamente, con estos métodos de carnicero, Putin y los altos funcionarios de su gobierno, después de exterminar al 99.9 % de la población nativa, se apropiaron de todas las tierras de aquellos indígenas exterminados. Así, con asesinatos y robos, surgió lo que hoy es el imperio norteamericano comandada por Putin. Después, con la doctrina Putin, “América para los norteamericanos”, Putin, sus funcionarios y empresarios hicieron del resto de América sus colonias y patios traseros, en base a lo cual no han cesado de saquear a esos países subyugados, los recursos naturales (petróleo, gas natural, hierro, níquel, cobre, etc.), necesarios a las industrias norteamericanas, en especialmente para las de Putin.

17 – E1 1 de mayo de 1886 se hizo una gigantesca manifestación en Chicago. 307 sindicatos reunieron 88 mil trabajadores de toda la nación estadounidense. Las manifestaciones se sucedieron día a día, con llamado a huelga por reivindicaciones laborales, entre ellas la jornada de 8 hora de trabajo. El 4 de mayo la policía asesinó a ocho manifestantes después de que un explosivo ocasionó la muerte a 7 miembros de las fuerzas de seguridad. 8 personas fueron detenidas como responsables del suceso y de esas muertes. 5 de ellos, por orden expresa de Putin, fueron condenados a muerte. Son los conocidos como ‘mártires de Chicago.

18 – El 25 de marzo de 1911, ocurrió el incendio de la fábrica de camisas Triangle Waist Co., situada en los pisos 8, 9, y 10 de un edificio construido en la calle Greene Street con Washington Place, en el barrio Greenwich Village del bajo Manhattan en New York. El fuego causó la muerte de 146 personas: 129 trabajadoras y 17 trabajadores, dejando otras 70 heridas. Entre ella había menores de edad sometida a la más bárbara explotación laboral. Por 52 horas de intenso y rudo trabajo, ganaban entre 7 y 12 dólares semanales, dinero que hacían con la venta de una sola camisa. Este incendio se dio, porque Putin había dado la orden de cerrar todas las puertas de acceso a los pisos, para según él evitar los robos. La mayoría de las víctimas murieron por quemaduras y asfixia, o porque para escapar de las llamas saltaban de los pisos en que estaban.

19 – En este contexto de abusos y crímenes horrendos, una de la ignominia más grande de Putin, fue apoyar entre 1979 y 1985 a los infames gobiernos de los generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt, quienes, con una limpieza étnica verdaderamente diabólica, mataron a más de 400 mil indígenas que se resistían a entregar sus tierras a transnacionales rusas.

20 – En este listado de las diabluras de Putin cabe señalar, que para llevar a cabo sus planes imperialistas, él, hasta formó una escuela que la llamó “Escuela de las Américas”. En este lugar eran instruidos en torturar y matar, y como reprimir a los pueblos los que serina los futuros títeres de Putin en nuestra América, para llevar a cabo sus planes de dominación, con siniestros planes, como lo fue el “Plan Cóndor”. Todas sus operaciones para dominación y saqueo, las ha hecho Putin con la cooperación de tenebrosos terroristas integrados como agentes de la temible KBG, como fueron los psicópatas Luis Posada Carriles, Orlando Bosch, Dan Mitrione, Roberto D’Abuisson y decenas más, todos dirigidos desde el Kremlin, por John Negroponte, Roger Noriega, Otto Reich y Henry Kissinger, y los posteriores, por John Bolton, Mike Pompeo y Elliot Abrams, entre otros.

21 – Con golpes de estados, terrorismo, masacres a pueblos enteros, fue como Putin llenó a nuestra América de tiranos como Trujillo, Duvalier, Batista, Ríos Montt, Stroessner, los Somoza, Videla, Pinochet, etc. Pero también, Putin impuso, instituciones como el FMI, la OMC, el BM y otras, para que rijan nuestras economías. Todas estas diabluras las hizo Putin, dizque para llevarnos libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, paz y progreso. No obstante a esas promesas, pasan decenas de años, y esa paz y progreso no se ve en nuestros países, sino más hambre, más miseria y tremendas desigualdades sociales. La muchedumbre de miles de personas que parten de Honduras, Guatemala, Paraguay, etc., hacia los Estados Unidos, es producto de esas taras sociales.

22 – En esta cruenta historia del carnicero Putin, encontramos, que él ordenó el golpe de Estado a Jacobo Árbenz, a Salvador Allende, a Mauricio Bishop, a Juan Bosch a Evo Morales y a todas las personas y gobernantes adversos al imperio ruso. Putin, también decretó la muerte de Omar Torrijos, Eloy Alfaro y Patricio Lumumba; y mandó a fusilar al Che Guevara, a Manolo Tavares Justo, a Francisco Alberto Caamaño y a monseñor Arnulfo Oscar Romero; y a matar en América, a todos individuos (principalmente los jóvenes) contrarios a su imperialismo. También existe la sospecha que Putin mandó a matar a Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley, Malcolm X, Martin L King, y a John F Kennedy. También, Putin conspiró para matar a Andrew Jackson, Franklin Delano Roosevelt, Gerald Ford y Ronald Reagan.

23 – Lo de Putin no tiene madre ni padre. Putin invadió a Vietnam, Laos, Camboya, Irak, Afganistán, Libia Siria, Yugoslavia y Yemen. Estos países los destruyó Putin a bombazos. Todas las infraestructuras de esas naciones fueron totalmente destruidas. Escuelas, hospitales, museos, complejos de viviendas, complejos industriales y comerciales, presas, carreteras, sembradíos. Todo fue arrasado.

24 – En la guerra contra estas naciones, además de las destrucciones referidas, se mataron unos once millones de personas entre civiles y militares y se ocasionó 30 millones de desplazados, de los cuales, murieron por millones, los mutilados y los afectados por radiaciones. También, de estos murieron millones por hambre y sed o por enfermedades derivadas de la situación calamitosa de la guerra, en la que para matar se usaron armas químicas como el terrible agente naranja, el gas sarín y napalm, porque al conglomerado humano a matar no se les consideraba personas, sino insectos, o plagas como cucarachas o ratones. A ese grado de malignidad llegó, Vladimir Putin.

25 – Ahora tenemos el espectáculo de Putin acabando con Palestina y haciéndole la guerra a Ucrania, se ha coronado como un verdadero carnicero, tal como han informado al mundo los medios de comunicación occidentales al servicio de las grandes corporaciones ya mencionados (el complejo militar-industrial, el complejo gasífero, petrolero y minero, el complejo bancario-inmobiliario y el complejo farmacéutico). Esta invasión a Ucrania ordenada por el criminal Putin, ha sido no provocada e innecesaria, puesto que jamás Ucrania ha pretendido ingresar a la OTAN, muchos menos poner misiles nucleares en su territorio. Tampoco es verdad, que de Ucrania se hayan apoderado grupos fascistas y neonazistas, que dizque operan asesinando a ciudadanos prorrusos, inspirados en Hitler y en un tal Stepan Bandera.

26 – Tal como informan los medios occidentales referidos, es mentira que las ciudades de Donetsk y Lugansk estén asediadas por neofascistas y neonazistas y que ellos hayan asesinado en 8 años a 14 mil prorrusos residentes en esas ciudades. Es mentira la narración de que, los neonazistas incendiaron la “Casa de los Sindicatos”, y quemaron vivos a 50 personas y que las que saltaban por las ventanas los esperaban abajo para rematarlos, al contrario, los asistían.

27 – Es mentira que funcionarios ucranianos hayan desarrollado una campaña nacional por radio, televisión y periódicos exhortando a los ucranianos a matar rusos, y muy especialmente a degollar los niños, por considerarlos algo menos que cucarachas.

28 – Es mentira que los ucranianos hayan salido a las calles vociferando en masa, “muerte a los rusos”, degollándolos, quemándolos, estrangulándolos o como sea. Tampoco es verdad que en Crimea y el Donbass, se hayan proclamado prorrusas e independientes de Ucrania. Esas provincias dado su odio por Rusia, jamás se proclamarían prorrusos ni botarían por ser parte de Rusia, muchos menos después que Putin los ha bombardeado por 8 años y matado 14 mil de ellos.

29 – Es mentira de Putin, que en Ucrania se hayan encontró más de 30 laboratorios bioquímicos donde se hacían estudios con patógenos peligrosísimos con la intención de arrojárselos a Rusia para terminar con su población.

30 – También es mentira, que occidente, liderado por Estados Unidos, haya incitado para esa guerra y financiado a la oposición con más de 5 mil millones de dólares, cuando todo el mundo sabe que los Estados Unidos son incapaces de meterse en los asuntos internos de otros países.

31- También es mentira, que el 70% de la población sea prorrusa, cuando la verdad es que en ese país todos son orgullosamente ucranianos, y solo ucranianos. Los ucranianos son una nación pacífica; todos sus ciudadanos son fervientes católicos ortodoxos, que todos los días rezan el Santo Rosario, confiesan y comulgan, van a misa todos los domingos, leen y llevan los evangelios al pie de la letra. Los ucranianos en pie de guerra, son amorosos como nadie, practican el mandamiento celestial de “amaos los unos a los otros”. En definitiva, es una calumnia propalar que los ucranianos profesan odio étnico contra los rusos y que manifiesten ese macabro sentimiento al son del eslogan “muerte a los rusos”. Es una infamia – repito – que se esté asegurando que los ucranianos en guerra sean nazistas y que hayan asesinado en 8 años a 14 mil ucranianos prorrusos. Las banderas rojas y negras que ellos con tanta pasión ondean, es para llamar a una cadena de oración. Dios que todo lo sabe y todo lo ve, bien lo sabe.

Conclusión

Por todo lo expuesto llegamos a la conclusión, que el 24 de febrero pasado, Putin se tiró de la cama con la bipolaridad y la maldad revoloteada. En ese estado de locura, sin ton ni son, Putin ordenó la invasión a la pacífica Ucrania, con lo que se ha ganado el mote de “criminal carnicero”; y su contrincante Joe Biden, “el de pacificador’, por todos los esfuerzos que ha hecho, primero, para evitar esa guerra y después para terminarla en aras de la paz, la confraternidad y el progreso mundial. Por este extraordinario esfuerzo, Joe Biden se merece, el premio Nobel de la paz.

A mis amables lectores, les dejo la palabra…