Más vigilancia en entornos del Metro y Teleférico  

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Quien escribe es usuario permanente del Metro de Santo Domingo y del Teleférico que, desde su inauguración, estamos pendientes, generando ese sentido de pertenencia que nos impulsa a proponer mejoras a esta institución del Estado dominicano de servicio de transporte masivo que desde sus inicios promueve una experiencia interesante de conocer nuestra ciudad de forma ágil y segura, logrando con su diseño en forma de cruz realizar un recorrido en nuestra capital de la República Dominicana y mostrando los municipios de Santo Domingo Norte, Oeste, Este, así como también los Alcarrizos, con posibilidad de seguir avanzando en un futuro cercano al aeropuerto internacional Las Américas.

Como usuario de este servicio de transporte público realizo la siguiente propuesta para lograr una eficiencia en las áreas de seguridad, operativa y servicio a los ciudadanos que tienen este sistema de transporte masivo como única alternativa, como también a otros ciudadanos que realizan diligencias.

La propuesta consiste en colocar cámaras de vigilancia en los entornos de cada estación del metro y teleférico, además de lograr iluminación en mil metros cuadrados en sus alrededores. Con esta inversión podemos asegurar que generaría una sensación de seguridad en los usuarios que de manera ordenada utilizan las instalaciones y vagones de esta obra gubernamental que desde sus inicios fue una referencia en Centroamérica y el Caribe.

Además, debemos utilizar esta alternativa de movilidad masiva como un punto de atracción turística, implementando agendas de actividades culturales de manera permanente, optimizando los espacios publicitarios de sus instalaciones con diferentes tipos de mensajes educativos que actualmente son implementados, pero incluso se pudieran apoyar con inteligencia artificial, donde podemos imaginar sorprendiendo sábados o domingos con experiencias inmersivas.

La sensación de seguridad es fundamental proporcionarla a los ciudadanos que tienen la obligación de utilizar el metro y teleférico, pero también podemos lograr que este día a día sea una experiencia inolvidable, logrando con una visión integral centrada en la creatividad y calidad en las operaciones para generar diferentes tipos de sensaciones en esos minutos de llegar a la casa, trabajo o lugar de diversión.

Metropolitana de Transporte tiene infinitas oportunidades de implementar mejoras continuas en las experiencias del usuario, además de lograr mayor motivación a los empleados, como también fortalecer medidas de revitalización urbana en todo el perímetro de cada estación, pero todo esto podemos lograrlo con una real demostración de voluntad institucional, conciencia sobre la importancia de la comunicación y una inversión estratégica como marca país.

jpm-am