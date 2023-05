Magnolia Núñez ganadora Mejor Actriz en Premios a Crítica de Cine

SANTO DOMINGO.- La actriz dominicana Magnolia Núñez resultó ganadora en el renglón de Mejor Actriz Principal, en la 4ta. edición de los premios organizados por la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (ADOPRESCI), por su participación en la película Carajita.

Magnolia, que ha recibido múltiples nominaciones y premios por este rol, expresó sentirse agradecida de haber asumido el reto de interpretarlo, ya que le ha dado la oportunidad de volver a sus raíces dominicanas y de mostrar su versatilidad e impacto en escena.

“Me siento muy feliz de recibir este premio que reconoce mi labor en un papel con el que me he encariñado, pues me ha hecho explorar nuevas facetas de mí y expandirme como artista e intérprete”, señaló.

“Agradezco también a todo el equipo de la película, por hacerme parte de este proyecto y por su valentía de realizar este film en el que se resaltan problemas sociales como diferencias de clases y racismo en Latinoamérica y el Caribe, trayendo a la discusión estos temas que suelen ser evitados por su delicadeza y sensibilidad.», agregó.

Magnolia Núñez, de padres dominicanos, nació en Queens, New York, creció entre Puerto Rico y Long Island; actualmente vive entre New Orleans y Santo Domingo.

Desde siempre ha resaltado la importancia que tiene para ella ponerse en la piel de personajes complejos, que la reten como profesional; y su participación en Carajita junto con todo el elenco, no fue la excepción.

El proceso de aprendizaje de Magnolia inició con talleres y entrenamientos en el teatro hispano en New York, y esto la llevó a seguir sus estudios en la escuela Stella Adler Acting Conservatory, donde consiguió sus primeros trabajos actorales en el cine independiente.

La actriz también actuó en las series de televisión norteamericanas NCIS New Orleans y Zero Zero Zero.

