Luis Chanlatte pone a circular libro «Olimpismo Dominicano»

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SANTO DOMINGO.- El secretario general del Comité Olímpico Dominicano (COD), Luis Chanlatte, llamó este viernes a fortalecer la filosofía olímpica y a reflexionar sobre el futuro del movimiento deportivo nacional durante la puesta en circulación de su libro “El Olimpismo Dominicano: crisis, reforma y esperanza”.

La obra fue presentada en un concurrido acto celebrado en el salón Juan Ulises García Saleta del COD, donde el dirigente deportivo planteó la necesidad de analizar el modelo de olimpismo que se quiere construir para los próximos años.

REFLEXIÓN Y RENOVACIÓN DEL MOVIMIENTO OLÍMPICO

Chanlatte sostuvo que el movimiento olímpico dominicano atraviesa un momento que requiere reflexión y renovación, al considerar que muchos dirigentes están próximos a concluir sus ciclos y nuevas generaciones asumirán responsabilidades.

“Tenemos que reflexionar. Muchos dirigentes van de salida y llegarán nuevas caras. Debemos recuperar el prestigio y el lugar que tenía el Comité Olímpico Dominicano”, afirmó el autor.

El también presidente de la Federación Dominicana de Wushu (Fedowshu) dijo sentirse comprometido con el movimiento olímpico y señaló que las dificultades y contradicciones forman parte de la realidad de organizaciones deportivas de distintos países.

“Siempre hay contradicciones y creo que estamos a tiempo. Podemos transformar el COD, el movimiento”, manifestó Chanlatte, quien explicó que su publicación busca promover un debate sobre los desafíos del olimpismo y contribuir a la búsqueda de propuestas.

El presidente del COD, Garibaldy Bautista, felicitó a Chanlatte por la iniciativa y destacó el valor de abordar en una publicación los retos que enfrenta el movimiento olímpico dominicano.

“Desde el Comité Olímpico valoramos profundamente todo esfuerzo encaminado a enriquecer nuestra historia en los diferentes órdenes”, expresó Bautista.

Agregó que el libro representa una oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan los desafíos del olimpismo en el país y las tareas pendientes para alcanzar los objetivos planteados por el movimiento deportivo.

Por su parte, el viceministro de Deportes, Franklin De la Mota, valoró el aporte de Chanlatte al debate sobre la situación del olimpismo y del deporte dominicano.

APOYO DE DIRIGENTES INTERNACIONALES

Durante el acto fueron presentados audiovisuales con valoraciones sobre la obra de destacados dirigentes deportivos internacionales, entre ellos Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico de Argentina y de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), y Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador.

También ofrecieron sus consideraciones Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano; Jimena Saldaña, secretaria general de Panam Sports; Francisco Lee, presidente de la Asociación de Confederaciones Deportivas Panamericanas (ACODEPA); Baltazar Medina, titular de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO); Rafael Santonja, presidente de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness, y Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports.

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