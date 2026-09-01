Lluvias afectan un centenar de viviendas en Rep. Dominicana

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Santo Domingo, 1 sep (Prensa Latina) Las lluvias asociadas a una vaguada afectaron alrededor de un centenar de viviendas en República Dominicana, además de provocar inundaciones urbanas, caída de árboles y postes eléctricos, informó hoy el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

El organismo también mencionó daños parciales en estructuras comerciales, mientras mantiene 21 provincias en diferentes niveles de alerta.

El COE situó cinco provincias en alerta amarilla (riesgo intermedio) y otras 16 en verde (peligro mínimo), ante la posibilidad de que continúen los aguaceros, algunos de intensidad moderada a fuerte, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

En el nivel amarillo permanecen el Distrito Nacional, Monte Plata, San Cristóbal, Santo Domingo y Peravia. En verde figuran El Seibo, La Altagracia, Dajabón, Samaná, San Pedro de Macorís, Espaillat, Santiago Rodríguez, Azua, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Monte Cristi, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Valverde y La Romana.

VIVIENDAS DAÑADAS E INUNDACIONES EN DISTINTAS ZONAS

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), una vaguada localizada al noroeste del territorio nacional aporta humedad suficiente para favorecer el desarrollo de nubosidad y precipitaciones, con actividad eléctrica y vientos fuertes de manera ocasional.

El levantamiento preliminar del COE registra unas 100 viviendas con daños en distintas localidades, además de inundaciones repentinas en los sectores Bellos Atardeceres y Las 300, en Mao, provincia de Valverde (noroeste), donde las aguas descendieron posteriormente.

En Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal (norte), las precipitaciones provocaron inundaciones en varios sectores y el desbordamiento de cañadas en la comunidad del kilómetro 28.

Mientras, en San Pedro de Macorís (este) ocurrieron inundaciones urbanas relacionadas principalmente con deficiencias en el drenaje pluvial.

En Cabarete, provincia de Puerto Plata (costa norte), el oleaje anormal y la fuerte marea dejaron perjuicios parciales en la estructura de un establecimiento. También se detectaron pérdidas en casetas comerciales de las playas Maimón y Teco. No hubo personas lesionadas. mar/mpv

an/am