Lluvias afectan provincias RD este sábado; sigue calor intenso

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SANTO DOMINGO.- Una onda tropical y una vaguada provocarán este sábado aguaceros, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional, mientras las temperaturas seguirán elevadas por la presencia de polvo del Sahara, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Aunque la mañana inició con un cielo de medio despejado a parcialmente nublado en Santo Domingo, el organismo prevé un aumento de la nubosidad desde las primeras horas del día, con chubascos dispersos y tronadas aisladas en provincias del este, sur y el Gran Santo Domingo.

PROVINCIAS BAJO LOS EFECTOS DEL SISTEMA

Las precipitaciones matutinas afectarán principalmente a La Altagracia, El Seibo, Samaná, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona y el Gran Santo Domingo.

En la tarde, la combinación de la onda tropical con una vaguada y el calentamiento diurno favorecerá aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago, San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, Sánchez Ramírez, Duarte, Puerto Plata y Espaillat.

PERSISTE EL CALOR POR POLVO DEL SAHARA

Indomet advirtió que las temperaturas permanecerán calurosas en gran parte del país debido a la época del año y a la presencia de partículas de polvo del Sahara.

Ante esta situación, recomendó a la población mantenerse bien hidratada, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

El organismo recordó que los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas son los grupos más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

PRONÓSTICO PARA EL GRAN SANTO DOMINGO

En el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Norte, Este y Oeste se esperan incrementos nubosos con aguaceros dispersos y posibles tronadas durante la mañana.

Las temperaturas oscilarán entre 23 °C y 25 °C de mínima, y entre 32 °C y 34 °C de máxima.

MEJORARÁ EL TIEMPO EL DOMINGO

Para este domingo, la onda tropical se habrá alejado del país y disminuirá significativamente el contenido de humedad, por lo que solo se prevén aguaceros aislados y tronadas en horas de la tarde sobre localidades del noreste y la Cordillera Central.

En el Gran Santo Domingo predominará un ambiente mayormente soleado y caluroso. Indomet indicó que las lluvias comenzarán a disminuir desde la noche de este sábado, mientras que el polvo del Sahara continuará incidiendo sobre el territorio nacional.

an/am