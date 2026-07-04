Centro Cultural Banreservas inaugura Feria Artes Santiago

La actividad se desarrolla del 3 al 5 de julio del 2026.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El Centro Cultural Banreservas inauguró la Feria Popular de las Artes de Santiago, una iniciativa que reúne a decenas de artesanos y creadores con el propósito de promover el arte, fortalecer la economía creativa y preservar las tradiciones culturales dominicanas.

La actividad, que se desarrolla del 3 al 5 de julio, ofrece exposiciones, conferencias, talleres y espacios de intercambio abiertos al público desde las 10:00 de la mañana.

La apertura contó con la participación de representantes de la Fundación Banreservas, el Programa Coopera y la Federación de Artesanos de Santiago, entre otras entidades vinculadas al desarrollo cultural y artesanal del país.

RESPALDO A LA IDENTIDAD CULTURAL

La gerente del Centro Cultural Banreservas Santiago, Gladialisa Pereyra, afirmó que la institución mantiene el compromiso de preservar y difundir las expresiones culturales que fortalecen la identidad nacional.

Destacó que el respaldo del presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, ha sido clave para impulsar iniciativas dirigidas al desarrollo del arte y la cultura, al tiempo que reconoció el aporte de los artesanos como guardianes de las tradiciones dominicanas.

Según explicó, la feria busca abrir nuevas oportunidades para el sector artesanal, dinamizar su actividad económica y contribuir a la conservación del patrimonio cultural del país.

PROGRAMA DE CONFERENCIAS

Como parte de la agenda académica, el gestor cultural Valentín Guerrero impartirá la conferencia «Artesanía, Patrimonio e Identidad Cultural».

Israel Urraca, gerente de Coopera, abordará las «Estrategias de Integración Gubernamental y Formalización», mientras que Yanilsa Cruz, presidenta de FUNDECART, disertará sobre la integración de la artesanía a la oferta turística de Santiago.

Además, Santiago Henríquez y Franklin Sánchez encabezarán el coloquio «Diseño e Innovación», centrado en la adaptación de la artesanía a las tendencias actuales sin perder su esencia. Los expositores también recibirán capacitación en gestión financiera para microempresas.

IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO

Los organizadores señalaron que la feria se consolida como una plataforma para fortalecer el emprendimiento cultural, proyectar el talento de los artesanos y preservar un legado que forma parte de la identidad dominicana.

Los participantes agradecieron a Banreservas por mantener un espacio permanente para la promoción del arte y la cultura, resaltando el impacto de estas iniciativas en el desarrollo del sector artesanal y en la difusión del patrimonio nacional.

an/am