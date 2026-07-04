El Salto de la Pulga: partidos capaces candidatear al mismísimo Belcebú

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1 La mayor preocupación de los partidos debería ser el estar reciclando un estancado “mercado” con tendencia decadente. ¡Terreno fértil para sorpresas!

2 Parece que, buscando recibir los billetes gruesos de la JCE, ciertos partidos son capaces de llevar como candidato presidencial al mismísimo Belcebú.

3 Activar el Código Penal, a sabiendas de que deberá modificarse posteriormente, es como levantar una casa con columnas torcidas “porque hay que mudarse”.

4 El Inaipi “sospechó” colusión en una licitación, pero adjudicó la compra y luego envió a investigación. ¿No debió de ser al revés?

5 ¿Qué espíritu diabólico se habrá metido en el Congreso para que, sin obedecer a estudio de comisión, elevaran el cobro por la gestión de residuos sólidos? ¿Quieren ahorcar más a los grandes empresarios?

6 En otra locura de los Honorables, incluyeron en esa Ley que, aunque un negocio no haya ganado un chele, de todos modos, debe pagar $5,000.00

7 Los de la Federación Dominicana de Comerciantes salieron a defender el proyecto, olvidando que ellos tampoco se librarán del foetazo.

8 El Juzgado de Atención Permanente del D.N. impuso un año de prisión preventiva a los principales acusados del fraude contra el BHD y declaró el caso complejo, pero la Corte de Apelación los dejó en libertad. ¡Qué dichosos!

9 El Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto ahora es Arena Banreservas, aunque al dejarle la cola de Virgilio Travieso Soto, evitaron el bochinche periodístico.

10 Si Banreservas, con su gran poder, financiara la reconstrucción del estadio Quisqueya, vendría a llamarse “Estadio Banreservas, Quisqueya, Juan Marichal”. ¡Una belleza!

11 ¿Sabía usted que en los últimos siete años se han cogido prestados alrededor de $2000 millones de dólares para “mejorar” el tránsito?

12 Las bombas de gasolina están considerando quitar el cobro con tarjeta, por el costo que le cobran las empresas que procesan los pagos. Otro problema.

13 Autorizaron a Trump deportar a 350,000 haitianos. Si lo hace, gran parte de las consecuencias la pagaremos aquí.

14 Ya que al ministro de Cultura le parece correcto, debería el presidente intervenir para que el Teatro Nacional deje de ser utilizado como funeraria.

15 A pesar de que tanto descolló en ese escenario, allí no se rindió honores al cadáver de Monina Solá, primerísima actriz dominicana… y es solo un ejemplo, entre varios.

16 Conociendo de la experiencia y capacidad de Alfonso Rodríguez, sospecho que su nuevo proyecto televisivo no debe ser “otra vaina más”.

jpm-am