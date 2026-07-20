Liberan hombre que pasó casi 20 años en prisión preventiva

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SANTO DOMINGO.- Un hombre que permaneció casi 20 años en prisión sin decisión judicial definitiva recuperó su libertad gracias a la Defensa Pública del Departamento Judicial de Montecristi.

El hombre estaba recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Beller, de Dajabón, desde el 20 de junio de 2006 bajo prisión preventiva.

La irregularidad fue detectada por defensores públicos que asumieron su representación, revisaron el expediente y gestionaron ante los tribunales la reconstrucción de su historial procesal.

Durante el análisis hallaron informes médicos que acreditaban su condición de salud mental. Comprobaron que el 19 de marzo de 2009 la Defensa Técnica y el Ministerio Público habían solicitado al Tribunal Colegiado de Dajabón un procedimiento especial para personas inimputables, pero la solicitud fue rechazada y el tribunal suspendió la acción penal hasta que recuperara su salud mental, dejándolo en un limbo judicial por casi 20 años.

Ante ello, la Defensa Pública desplegó una estrategia que incluyó una acción de habeas corpus y un recurso de apelación, que culminó con sentencia de la Corte el 25 de febrero de 2026 ordenando su libertad inmediata.

«Este resultado reafirma nuestra responsabilidad de velar para que ninguna persona permanezca invisibilizada dentro del sistema de justicia. La defensa de la dignidad humana, el acceso efectivo a la justicia y el respeto irrestricto de las garantías constitucionales son principios que orientan nuestro trabajo diario», expresó el director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos.