Liberan hombre que pasó casi 20 años en prisión preventiva

SANTO DOMINGO.- Un hombre que permaneció casi 20 años en prisión sin decisión judicial definitiva recuperó su libertad gracias a la Defensa Pública del Departamento Judicial de Montecristi.
El hombre estaba recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Beller, de Dajabón, desde el 20 de junio de 2006 bajo prisión preventiva.
La irregularidad fue detectada por defensores públicos que asumieron su representación, revisaron el expediente y gestionaron ante los tribunales la reconstrucción de su historial procesal.
Durante el análisis hallaron informes médicos que acreditaban su condición de salud mental. Comprobaron que el 19 de marzo de 2009 la Defensa Técnica y el Ministerio Público habían solicitado al Tribunal Colegiado de Dajabón un procedimiento especial para personas inimputables, pero la solicitud fue rechazada y el tribunal suspendió la acción penal hasta que recuperara su salud mental, dejándolo en un limbo judicial por casi 20 años.
Ante ello, la Defensa Pública desplegó una estrategia que incluyó una acción de habeas corpus y un recurso de apelación, que culminó con sentencia de la Corte el 25 de febrero de 2026 ordenando su libertad inmediata.
«Este resultado reafirma nuestra responsabilidad de velar para que ninguna persona permanezca invisibilizada dentro del sistema de justicia. La defensa de la dignidad humana, el acceso efectivo a la justicia y el respeto irrestricto de las garantías constitucionales son principios que orientan nuestro trabajo diario», expresó el director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos.
cuan un pais vive sumerjido muy en todos tipo de injusticia y con auturidade al bitaria y salvaje pasan esta cosa muy lamentable sabe DIOS cuanta veces los familiares reclamaron la libertad de su pairiente y nadie leiso caso, y es que nunca hay consecuencias.
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Así son las cosas en esta mal llamada justicia, que es ciega e injusta para los desposeídos y, lacaya, lisonjera, exorable, magnánima, para los que poseen fortunas, no importando si son bien habida, para dejar exento de culpa a los facinerosos.
Deberian darle esa misma pena s todos los involucrados en esta infamia..en esta injusticia…cero impunidad para nadie..
Y los políticos todos sueltos
por falta de pruebas.
entraron pobres y salieron millonarios.
Pero porqué no dicen el delito que cometió, si fue un crimen está bien que cumpliera su culpa sea como sea.
Porque lo encarcelaron ?
Diantre, cómo me gustaría que hubiese pasado eso mismo con la pastora Rosy, Jean Alain, Gonzalo Castillo y todo ese saco de delincuentes que sólo estuvieron haciendo algo así, como una visita a los tribunales, pero que para ellos los tribunales sí tuvieron muuucho tiempo, para determinar bendito que, todos eran inocentes y víctimas de la persecución política. Pero por más que me esfuerzo en creercelo no he podido.
Que gran logro…..por que esperar 20 años, si sabian del caso
a la familia que demande civilmente al estado Dominicano, seguro que eso no pasa con un ladron de los politicos sin importar el color.
La droga esta acabando en RD……. Los jueces endrogados, los fiscales endrogados….. las mujeres cuereando a dos manos, los hombres marriconeando a diestra y siniestra….. que selva de pais…..
Que abuso…… que selva de pais…