LF acusa Gobierno “engañar al pueblo” con los costos energía

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PUERTO PLATA.– El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó este domingo que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) contrató el suministro de carbón y gas natural para la generación eléctrica mediante acuerdos de largo plazo a un precio fijo de 69 dólares, por lo que consideró injustificadas las alzas en la tarifa eléctrica y los argumentos utilizados para promover una reforma fiscal.

Durante un acto de juramentación de nuevos dirigentes celebrado en el Palacio de Baloncesto Fabio Rafael González, en Puerto Plata, el exmandatario sostuvo que las autoridades “engañaron al pueblo” al atribuir el aumento de los costos energéticos a factores internacionales, pese a que, según dijo, los combustibles utilizados para la generación fueron contratados con precios previamente establecidos.

Fernández aseguró que el país atraviesa un escenario de creciente inconformidad social debido al incremento sostenido del costo de la vida y la pérdida del poder adquisitivo de las familias.

“Si hoy le preguntamos al pueblo dominicano qué es lo que más le afecta, la respuesta es inmediata: el alto costo de la vida”, expresó el líder opositor, al señalar que productos esenciales de la canasta básica, como arroz, carnes, huevos, aceite y plátanos, han registrado aumentos significativos desde 2020.

CUESTIONA LOS APAGONES

En materia energética, cuestionó las interrupciones en el servicio eléctrico y el aumento de las tarifas, argumentando que los contratos de suministro de carbón y gas natural garantizan precios estables para la generación.

“Nos están engañando. Ahora nos dan apagones y nos aumentan la tarifa eléctrica cuando el combustible fue contratado a precio fijo. Eso es inaceptable e intolerable para el pueblo dominicano”, manifestó.

LA JURAMENTACION

Durante la actividad también intervino el comunicador Amaurys Vélez Díaz (DJ Vélez), quien describió como difícil la situación económica que enfrenta gran parte de la población.

El acto incluyó la juramentación de exdirigentes municipales, comunitarios y decenas de jóvenes de Puerto Plata, quienes pasaron a formar parte de la Fuerza del Pueblo. La organización política destacó que estas nuevas incorporaciones forman parte del proceso de fortalecimiento y expansión que desarrolla en distintas provincias del país con miras a los próximos compromisos electorales.

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