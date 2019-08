Leonel y Danilo, perdiendo gna y ganando se pierde

EL AUTOR es escritor, abogado y periodista.

POR WHENSHY MEDINA SANCHEZ

No es tan fácil hacer una radiografía al proceso eleccionario del PLD, para saber si Leonel pierde en

caso de que resulte ganador de la convención del 6 de octubre, o si Danilo gana en caso de que

pierda de unos de los etiquetados como danilistas, ya que para hacer un diagnóstico político es

necesario biopsiar cada posible escenario dentro del contexto actual y por venir.

En la primera ecuación es posible que Gonzalo Castillo se alce con el premio del Danilismo por

múltiples razones. Si bien es cierto que Danilo Medina está buscando uno que no solamente lleve su

sangre, no menos cierto es que también dicho precandidato deber contar con el certificado de

declaración y reconocimiento hecho ante la Oficialía del Estado Danilista y que además porte su ADN

(Aquí Danilo Negocia). Por qué? Porque Gonzalo Castillo, fue el que encarnó el proyecto

reeleccionista, fue el principal promotor de la reelección al punto de ganarse dos premios de la Junta

Central Electoral consistentes en 2 resoluciones que lo sancionaron por violar la Ley 33-18, sobre

Agrupaciones, Movimientos y Partidos Políticos, aunque la Junta Central Electoral nunca lo ha querido

inhabilitar conforme a la misma Ley…, pero ningunos de los otros 6 precandidatos viene de la misma

sangre Danilista, y lo explicamos porque: Temístocles Montas (es Beneficiario del Leonelismo),

Francisco Domínguez Brito (es beneficiario del Leonelismo), Reynaldo Pared Pérez (aunque sea

Danilista se ha lanzado 3 veces), Radhames Segura (es Beneficiario de Leonel y pasivo Danilista)

Andrés Navarro (que aunque viene del Danilismo no promovió con ahínco y efervescencia la

reelección), Carlos Amarante Baret (promotor del Danilismo pasivo pero cuestionado por el Danilismo

y la sociedad), Melanio Paredes (del Leonelismo pasivo pero excluido del grupo de los 6).

La segunda Ecuación es lo que sucedería frente a los demás 6 competidores en el caso de que gane

la convención del 6 de Octubre el que salió como último aspirante a la nominación presidencial del

PLD, que también es el favorito del Danilismo; Señor Gonzalo Castillo. Pues este último seria el

virtual ganador de la famosa encuesta que casi por seguro ya los demás competidores saben que esa

soga será usada para sus propios cuellos, porque no es verdad que después que Gonzalo Castillo

haya salido de último, en menos de 2 meses hoy cuente con el respaldo irrestricto de unos casi 60

Diputados y de casi 120 alcaldes, a parte de su poderío que maneja desde el Ministerio de Obras

Publicas de donde ya Amarante Baret y el Propio Reynaldo Pared Pérez, lo han denunciado por el

cariñito y el trato preferencial desde el Gobierno y por el respaldo del silencio del propio presidente

Danilo Medina, y sumado al uso de los recurso del Estado y de la alta publicidad y promociones

políticas en violación a la Ley 33-18, sobre Agrupaciones, Movimientos y Partidos Políticos y el

Reglamento para la Aplicación de Celebración de Primarias.

Por ende, No pueden pensar ningunos de los competidores de Gonzalo Castillo, que ellos son la

famosa y mal aplicada “sangre nueva”,. Pues si Gonzalo fue el último que subió al ascensor del

Danilismo, entonces al llegar al final cuando termine la marcha, le tocara salir de primero, porque “el

último que se sube al ascensor cuando entra es el primero que se baja y sale cuando las

puertas se abren”.

Ahora bien, que pierde Danilo Medina si gana Gonzalo? Lo primero es que ya los competidores

saben que la fuerza Danilista rodea y respalda al ex funcionario que se atrevió a ganarse los dos

premios por violación a la mencionada Ley 33-18 y la Resoluciones de la Junta Central que lo mando

a callar por el fracasado proyecto reeleccionista. Pues si los resultados de la encuesta pactada para la

selección de los 7 aspirantes y precandidatos le dan a Gonzalo Castillo un 63% de preferencia frente

a sus contendores, significa que el Danilismo se impuso y que los 6 competidores fueron usados por

la artimaña de Danilo Medina, para que mediante la modalidad de escogencia del contrincante contra

Leonel Fernández fuera mediante una encuesta y no por ir a la convención donde posiblemente el

Danilismo no aglutinare tanto votos a favor de Gonzalo Castillo por la diversificación del elector

peledeista.

Ahora bien, Danilo Medina y el Danilismo perdería más credibilidad frente a los aspirantes y adeptos

entre sí de cada Precandidato. Por qué? Porque desde el poder fueron aplastados y usados como

peones para legitimar a Gonzalo Castillo. Danilo estaría perdiendo gran parte de su liderazgo por el

hecho que “en política perdiendo también se gana”, y no es verdad que después de que un

Domínguez Brito que aunque en las últimas encuestas era la luz que más brillaba y el mismo

Reynaldo Pared Pérez y en otros momentos cumbres el mismo Andrés Navarro en los que estos

lograron obtener buenas aceptaciones, estos podrán endosarle el 100% de sus votos a Gonzalo

Castillo, cuando todos saben que el Danilismo se impuso…pues algunos podrán apoyarlo, pero no

detendrán la fuga y drenada de sus adeptos por sentirse traicionados por el abuso del poder.

En la tercera Ecuación, en el eventual caso que pierda Gonzalo Castillo de Leonel Fernández, pues

Danilo Medina se enterraría para siempre. Por qué? Porque Leonel le impidió que lograra imponer la

reelección, porque Reynaldo Pared Pérez, desnudo sus mentiras de que el sí intento reelegirse

contrario a su discurso que dijo que no tenía esa intención…, también los mismos 7 precandidatos

perdedores guardarían el veneno del rencor para dárselo a tomar en un próximo momento electoral,

y finalmente el Danilismo y el Presidente Medina tendrían entonces que decidir si apoyar a Leonel

Fernández, para no cargar con la derrota y salida del PLD o si endosarle pasivamente a Luis Abinader

la silla presidencial a base de negociaciones y acuerdos diabólicos en mayo del 2020…

Lo cierto es, que en la última ecuación que pierda Leonel Fernández. El PLD, estará dividido, su

sector no apoyara a Gonzalo Castillo, porque “nadie bebe dos veces del mismo veneno que lo

mata” y difícilmente los partidos llamados Minoritarios se reagrupen al sector Danilista, empezando

por el Bloque Institucional Social y Demócrata, que fue maltratado, vejado, humillado y

desconsiderado del gobierno de Danilo Medina, cuyo partido fue determinante para su reelección del

2016, y que en la actualidad ya ha formado a través de Juntos Podemos La Tercera Fuerza

Electoral Congresual y Municipal, integrada por más de 9 partidos, varios movimientos sociales y

comunitarios y personas con alta solvencia social y política, ocupando en muchos municipios del país

la bipolarización preferencial partidaria y hasta posicionándose en la Coalición preferida del electorado

dominicano. Pues indudablemente dichos partidos constituyeron en las elecciones del 2016, entre el

20-21% de la preferencia electoral de los niveles congresuales y municipales, lo cual demuestra que

si tales partidos se montan en otra guagua que no sea del PLD, pues este último no tiene otra cosa

más que salir a comprar mucho suero para los que serán internados en el 2020, desabastecer y

comprar en todas las farmacias mucho antidiarreicos y comprar la Cruz Roja para usar todas las

pintas de sangre para los que la perderán a medida que el espejo del mal los desnude por la

intolerancia del abuso y mal manejo del poder.

Finalmente, si el Danilismo apoyase a Leonel Fernández, y se produjere una reconciliación con Danilo

Medina, pues Luis Abinader podrá decir que soñó muy cerca con la silla presidencial pero despertaría

en Mayo del 2020, en la mesa de su casa volviendo a comer y beber con su familia como padre

ejemplar…

