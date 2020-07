Leonel, también se va

EL AUTOR es escritor y politico. Reside en Nueva York.

No se puede navegar en la tormenta; solo los muy estúpidos lo hacen, para perecer en ella.

1 – Mafia: Es el término aplicado a cualquier grupo de criminales organizados con características similares, independientemente de su origen o lugar de acción. Entre estos grupos se ha destacado “La Cosa Nostra” la cual se originó en Sicilia, (Italia). Posteriormente, esta mala cosa se desplazó a los Estados Unidos, específicamente a los barrios de New York y Chicago y después a todos los estados.

2 – Las organizaciones mafiosas están divididas en rangos mayores, medios, intermedios y menores. En ellas impera la obediencia, la lealtad ciega, y la ley del secreto, so pena de muerte. En ellas a un jefe supremo (el jefe de los jefes, (el Capo di tutti capi), quien puede disponer de la vida y bienes de todos los integrantes de su familia mafiosa. Por debajo del este Capo de Capo, están los demás miembros, entre los que cuentan el Don o Boss, los contables, el equipo jurídico, los llamados soldados, y los Antonegra y Numerales, que se ocupan de trabajo sucio como el sicariato (matar por encargo), extorsionar, vender droga, cobrar dinero, y supervisar la gestión de los territorios.

¿Por qué traer al tapete esta temática?

3 – Si entendemos que mafia es cualquier grupo de criminales organizados con similares características, independientemente de su origen o lugar de acción, entonces, tenemos que admitir que el PLD, por la forma en que acciona, por sus delitos de ladrocinio contra la nación dominicana y por su ligazón con el narcotráfico, es una organización mafiosa, semejante a la Cosa Nostra, que hasta ahora ha tenido dos jefes de jefes, primero Leonel y después Danilo, quienes sostienen desde hace mucho tiempo una lucha a muerte, tal como lo hacen los mafiosos cuando luchan entre sí por el poder y dinero.

El PLD, una versión Cosa Nostra

4 – Como vemos, el PLD tiene su jefe de jefe (Capo di tutti capi). Los demás integrantes propios de una estructura mafiosa como la Cosa Nostra la encontramos en el Comité Político, en el Comité Central y en los comités de base medios e intermedios. O sea, el PLD es perfectamente una organización mafiosa por lo forma en que está estructurada, por lo que hace, y como lo hace.

5 – Ya que tenemos identificadas la posición de Danilo y Leonel en esta estructura mafiosa del PLD; ahora dejo a mis amables lectores, ubicar los rangos que corresponden en esta organización a personajes como Temístocles Montas, Francisco Javier García, Monchy Fadul, José Ramón Peralta, Gustavo Montalvo, Reinaldo Pared Pérez, Radhamés Camacho, Diaz Rúa, Jottin Cury hijo, Jorge Ramírez Prats, Flavio Darío Espinal, Jean Alan Rodríguez, Mariano Germán, Milton Ray Guevara, Luis Henry Molina, Radhamés Jiménez, Cesar Pina Toribio, Roberto Rosario, Diandino Peña, Félix Bautista, Euclides Gutiérrez Félix, los hermanos y cuñados de Danilo, Héctor Valdez Albizu, Miguel Vargas, César el Abusador, Figueroa Agosto, Nelson Solano, algunos generales y coroneles, ciertos empresarios, y cientos de miembros más de esta esta mafia morada. Pero también, díganme ustedes ¿en esta organización, donde podemos ubicar a las bocinas?

6 – El prontuario delictivo del PLD es kilométrico. Al respecto, anda en las redes un listado que sobrepasa más de cien actos delincuenciales con categoría de lesa patria cometidos por los jefes de ese Partido. Esta vez, como en ocasiones anteriores, no voy a detallar esos actos, porque son tan sabidos por el pueblo, que hablar sobre ellos, es llover sobre mojado. Nos obstante, no puedo dejar de mencionar el caso de los TUCANOS, OMSA, OISOE, CEA, SUND LAND, la casi regalía de nuestro oro a la Barrick Gold por Leonel y todas esas sobrevaluaciones al doble y triple de las construcciones en las obras del estado apadrinadas por Danilo y Leonel, en lo que han robado a manos llenas miles de millones de pesos a nuestro pueblo. Tampoco puedo dejar de mencionar el crimen de lesa patria que constituye las privatizaciones de las empresas del Estado. ¿Y qué decir de haber hipotecado el país, vía el endeudamiento grosero, con prestamos onerosos? Tampoco podemos pasar por alto, el desastre y robo de Punta Catalina, ni la corrupción generalizada y la impunidad ante estos crímenes; es más, para el caso del PLD, la palabra corrupción suena suave, mejor concuerda hablar de robo vulgar y perversidad y que han convertido el Estado en un narcoestado y que también han practicado una política inmigratoria perversa e irresponsable.

7 – Para más ilustración, más abajo transcribo el enlace que nos lleva a un audio donde se oye claramente, como Leonel, antes de las elecciones del 2004 planificó sabotear la economía del país, para sacarle beneficios electorales. ¿Se puede llegar a tanta bajeza, y posteriormente presentarse como una mosquita muerta y hablar de patriotismo y decencia?

https://www.youtube.com/watch?v=kW8qsyR_vZ8&fbclid=IwAR2kaEuowt1FBCRaxESHJkkkrxXF18ssVBFy8zpqNksnYee-gvbVywBXgbs

8 – De los hechos mencionados podemos deducir, que Danilo y Leonel y toda la jerarquía peledeista de cualquier nivel, parece que se formaron políticamente en la escuela de la “Cosa Nostra” teniendo como maestros a capos como Al Capone, Frank Costello, Carlo Gambino, Charlie “Lucky” Luciano, Vito Corleone, Michael Corleone, John Gotti, Salvatore Totó Riina, Whitey Bulger (el padrino irlandés, el azote de Boston), John Dillinger, Amado Corrillo Fuentes (el señor de los cielos), a Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, y a decenas más de estos monstruos humanos. Quienes no conocen la historia de Danilo y Leonel como alumno de Bosch, jamás se podrían imaginar que estos renegados, se formaron en la escuela política y filosófica de aquel humanista, pues sus actos públicos de saqueos a los bienes del pueblo, contrastan con las rigurosas enseñanzas éticas del que fue su mentor, profesor y guía.

La psicología de los mafiosos (del gánster, de los capos)

9 – Los especialistas en la conducta humana, valga decir, psicólogos, psiquiatras y sociólogos, están contestes en que todos los mafiosos son psicópatas o narcisistas, es decir, tipos amorales, delincuentes natos, ajenos a sentir sentimientos de culpa y de arrepentimiento. Estos trastornados no tienen escrúpulos, no sienten vergüenza, son mentirosos y simuladores en grado extremo. Ellos son despiadados, descarados, perversos, dan para todo lo malo. La historia necrológica del mundo está saturada por ellos. Desde la antigüedad, todos los dictadores que ha tenido la humanidad desde emperadores, sultanes, dictadores títeres como Trujillo y todos los demás que azotaron a nuestra América, fueron psicópatas y narcisistas terribles. Lo fueron los 12 cesares, Hitler, Stalin, Pol Pot, y todos los reyezuelos que como el Belga Leopoldo II, hizo matar a más de 10 millones de mansos e indefensos aborígenes congoleños.

10 – En la historia de los capos se cuenta, de como ellos iban a los entierros a dar el pésame a los familiares del fenecido asesinado por ellos mismos. Trujillo expresó su profundo pesar (fingido), por la “muerte accidental” de las hermanas Mirabal. Whitey Bulger, conocido como “el Padrino Irlandés” quien gobernó el vecindario del sur de Boston con puño de hierro e inundó esta zona de drogas y mataba a diestra y siniestra a mujeres y hombres en situación vulnerable, lo hacía mientras mantenía una imagen pública de padrino amigable y de zar antidrogas. Marcial Maciel, el cura apostata que creó los “Legionarios de Cristo”, era un santo para el público y el vaticano, pero en su otra doble personalidad, era un violador de niños. Los más grandes criminales de la historia han sido hombres con apariencia angelical y talante de humanistas. El terrible doctor Josef Mengele fue uno de ellos; nadie podía creer que aquella figurita frágil, tierna y dulce dirigía personalmente la incineración de miles de personas condenadas a morir de esa manera en los campos de exterminio creados por el nazismo. En nuestra República Dominicana en el siglo XX tuvimos con Balaguer la reencarnación del doctor Mengele, y ahora en el siglo XXI, por desgracia, tenemos a los ambiciosos Danilo y Leonel, que si no son una réplica de Fouché o Maquiavelo, por lo menos, son especímenes de la descendencia hipócrita de la prostituta cubana María Ramos, la que tiraba la piedra y escondía las manos.

11 – En este contexto, el comportamiento de Danilo y Leonel frente al país apuntan a que ellos son psicópatas o narcisistas en esencia. Los dos son mentirosos y simuladores, y si no han acudido a matar en masa para mantenerse en el poder, es porque los tiempos no se lo permiten. Después han hecho de todo lo malo descaradamente. Ambos no tienen límites cuando se trata de concretizar sus ambiciones de poder. Este dúo rebasa con creces la violación de los siete pecados capitales. Ellos, como todo psicópata o narcisista, son puros demonios, con ínfulas de semidioses.

12 – El pueblo ha visto la desfachatez con que mienten y simulan Danilo y Leonel. Por ejemplo, Danilo le prometió al pueblo, que siendo presidente jamás aspiraría a ser reelecto y que destituiría y sometería a la acción de la justicia a cualquier funcionario que fuese señalado como corrupto por tan solo el rumor público. Y las mentiras de Leonel, fueron y siguen siendo colosales, tanto, que se atrevió a decirle a su pueblo que el contrato 97 a 3 a favor de la Barrick Gold era un contrato modélico, que era boschista y vinchista, y que él seguía al pie de la letra las enseñanzas del profesor Juan Bosch, quien era su inspiración y guía. En este orden de ideas, apenas hace una semana, este mitómano acaba de prometer, que de llegar al poder combatirá la corrupción en todos sus frentes, sin importar quien caiga. Figúrese usted, que cinismo, un corrupto como Leonel, hablando de combatir la corrupción.

13 – La bonanza económica que exhiben Leonel y su familia, es imposible de conseguir sin haberla heredado, o mediante una labor empresarial de muchos años. Pero También, él fue un fantoche y presumido presidente. No se puede olvidar, que cuando detentaba aquella suprema posición, tenía un personal a cargo de un coronel para que le llevaran la silla presidencial a donde quiera que él iba, porque ya creyéndose un semidios, no podía sentarse donde se sentaban los demás mortales. Solo los hombres cuyo corazón se ha corrompido y envilecido, pueden actuar con semejante engreimiento y vanidad.

14 – Aún más, si se quiere profundizar en el conocimiento de lo oscura y perniciosa personalidad de este tres veces presidente de la RD, tenemos que recordar su comparoneria y soberbia, expresada con su negativa de no ir al debate presidencial de candidatos, argumentando la incapacidad para la conceptualización de sus opositores. Que Leonel sea un protegido de los Vincho, dice mucho de sus ideales, pues esta familia, solo se asocia y defiende a lo malévolo. Y si se quiere saber por dónde andan sus valores cónsonos con la gratitud y lealtad, repasemos el tratamiento que por la espalda él le dio al difunto Hugo Chávez, aquel gobernante que con Petrocaribe favoreció tanto al PLD, a nuestra República Dominicana, y a todas las naciones caribeñas empobrecidas y vejadas por el imperio.

15 – Respecto a la relación Chávez/Leonel, Wikileaks revela, que Leonel murmuraba a Chávez por la espalda, diciendo que era intelectualmente débil, que tenía problemas para poder elaborar argumentos coherentes y de manera inteligente, que se quedaba en generalidades y que Chávez tenia un nivel intelectual inferior al de él, y al de los demás presidentes de la región. También, Wikileaks expone la alegre decantación de Leonel por el neoliberalismo que ha arruinado las economías de tantos pueblos, y destapa el conocimiento de Leonel sobre la corrupción de sus funcionarios y de las fuerzas armadas, pero que no las enfrentaba, para evitar su derrocamiento.

16 – Sobre las críticas de Leonel a Chávez, yo pienso que las mismas tienen su base en la envidia y celos soterrados que él tenía del gobernante venezolano, pues éste le había arrebatado el liderazgo regional y mundial que él quería para sí. El carisma y popularidad que tenia Chávez entre los pueblos subyugados por el imperio, y la fuerza expresiva con que exponía sus ideas en los foros nacionales e internacionales, reventaban a Leonel.

17 – Si se quiere saber más de la doble personalidad de Leonel, leamos el libro “Leonel Fernández y yo”, y después conversemos con su autor Julio César Valdez. También, contribuiría a este propósito, pedirle a “Caronte” que nos lleve a la morada del difunto “hombre araña”, para que él nos relate si son ciertos los rumores sobre su violenta muerte a destiempo. En fin, en base a todas estas informaciones, tenemos que llegar a la conclusión, que con Leonel se ha cumplido la frase de Simón Bolívar que establece: “El talento si probidad es un azote”, a lo que yo le añado: “y más, cuando se es ambicioso y sin límites de escrúpulos”.

18 – Danilo y Leonel han sido por casi 20 años los gobernantes de nuestra República Dominicana, y no han resuelto ni un solo problema de los que encontraron, al contrario, los han empeorado. No han resuelto la carencia de agua y luz en los hogares. La salud la privatizaron, en consecuencia, ahora tenemos un desastre donde si eres pobre te llevó quien te trajo. No resolvieron el problema de la vivienda, la justicia la maniataron, al campo lo han arruinado, con eso de las importaciones para que ciertos funcionarios palaciegos se hagan de millones con mafias de importación. El ministro José Ramón Peralta sabe de lo que escribo. Del 4% para la educación, han hecho una piratería para que algunos se hagan multimillonarios. Punta Catalina, vía Odebrecht, lo mismo que compra y contrataciones, han sido un festín en los que gente de Leonel y Danilo, han robado millones.

19 – Compatriotas, en artículos anteriores he sostenido, que Danilo y Leonel eran dos personajes mediocres, por lo que, eso de presidente de la República le ha quedado grande a ambos. Los “amores perros” que siempre hubo entre ellos, hasta llegar al pleito a muerte que hoy sostienen por poder y dinero, más el desastre a que ha llegado nuestra patria después de 20 años de gobernanzas suyas, confirman la premisa de la incapacidad mental y filosófica de estos dos ambiciosos para ocupar la primera magistratura de un Estado. Ellos dos, con sus severas limitaciones espirituales, no conciben la vida sin poder y sin dinero a mares, algo típico de las almas en estado primitivo. Para el otrora aspirante a pelotero, la impensable presidencia de la República, esas alturas lo han mareado y enloquecido. Y al otro, aspirante a no sé qué, esa suprema jerarquía lo ha ensoberbecido. A ambos, el poder los deslumbró, y como no estaban preparados para aquellas cumbres y glorias, se corrompieron en el ejercicio de un poder que no estaba para sus bajas categorías espirituales, en lo que dieron muestras con sus acciones de pertenecer a la generación de víboras que refiere el testamento bíblico. Pero, como eran astutos y versados en los conocimientos del bajo mundo, se hicieron reyes en un país de sordos, ciegos y tuertos, y que ama y adora los vellocinos de oro, y lo arrastraron al desastre. Por suerte, este pueblo ya ha reaccionado, en consecuencia, en pos de reivindicarse, actualmente está en pie de lucha para echar del templo de la patria, a estos comerciantes de la política, y a todos sus secuaces.

20 – En fin, Danilo y Leonel, junto a la canalla compromisaria en la gobernanza del país, son los grandes culpables de la ruina moral, ecológica y económica en que hoy está nuestra patria. En este punto ha de entenderse, que un político psicópata o narcisista es una bomba del mal, que cuando cae y explota sobre un país, lo arruina totalmente.

21 – Por todo lo expuesto, se infiere que Danilo y Leonel son caimanes del mismo pozo, pájaros de la misma bandada, cáscara del mismo palo. Los dos han sido dañinos para la patria. Los dos son corruptos. Ambos son profundamente inmorales. Ese dúo carece de valores, de principios, de decencia; son dos son abyectos.

22 – Conciudadanos, hemos visto como a Leonel donde quiera que va, le vociferan ladrón, ladronazo, le mientan su madre, le gritan charlatán, sinvergüenza, corrupto, mentiroso, farsante, simulador, vende patria. También a Danilo de vez de cuando le dan similar tratamiento, y si no lo hacen con más fuerza, es porque aún está en el poder. Cuando a un presidente o expresidente, el pueblo lo valora y trata de tal manera, es porque ya ese pueblo le perdió la estima y el respecto de forma irremediable e irreversible. Entonces, cuando se llega a este punto de rechazo por parte del pueblo, el político sensato tiene que comprender que su ciclo político ya terminó, pero respecto a Danilo y Leonel, este ciclo no ha terminado, porque conociendo lo necio, descarados y ambiciosos que son ellos, seguirán en la política haciéndole más daño al país del que ya le han hecho.

23 – Danilo y Leonel en su ceguera y maldad, no comprenden que el pueblo ya no los quiere, que lo detesta, que los aborrece, que les han perdido el respeto y la credibilidad; que ya ellos pasaron al zafacón de la historia, cosa que quedará demostrado el próximo domingo 5 de julio, cuando el pueblo en masa acudirá a las urnas a votar contra ellos. En definitiva, en esa fecha, se va Danilo, se va Gonzalo, pero también, se va Leonel. Y se irán por la buenas o por las malas, porque la época de consentir fraudes, ya pasó.

El que tenga oídos, que oiga…

