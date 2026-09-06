Leonel Fernández ve la FP se encamina a ganar las elecciones

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SAN JUAN DE LA MAGUANA.- El expresidente y presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, consideró que la movilización de cientos de personas a u organización constituye una señal de lo que, a su juicio, podría ocurrir en las elecciones de 2028.

“No puedo ocultar que estoy impresionado. Esta multitud que se da cita hoy aquí es tan solo la anticipación de lo que va a ocurrir en mayo del 2028”, expresó tras juramentar nuevos dirigentes en esta provincia.

Sostuvo que las nuevas incorporaciones representan un fortalecimiento de la organización tanto por la cantidad de personas que ingresan como por la trayectoria de los dirigentes que se integran.

“De manera que crecemos cuantitativamente, como ha dicho el compañero Juan Rodríguez, pero también crecemos cualitativamente”, afirmó Fernández.

Agregó que este crecimiento, según su valoración, permitirá a la Fuerza del Pueblo diferenciarse de otros sectores políticos y fortalecer su estructura de cara a los próximos procesos electorales.

CONOCIDO EMPRESRIO LOCAL SE INTEGRA A LA FUERZA DEL PUEBLO

El empresario y exdirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Alejandro Tejada, conocido como “Alejandro Pollo”, pidió perdón al pueblo dominicano y a los sanjuaneros por haber respaldado al actual Gobierno, al incorporarse a la FP.

Tejada, quien fue fundador y dirigente del PRM en San Juan de la Maguana, manifestó ante los asistentes su arrepentimiento por haber apoyado al oficialismo y a funcionarios de esa organización.

“Hace aproximadamente dos o tres años que le pedí a Dios que me permitiera, en un evento como este, pedirle ante todo perdón a Dios, perdón al país y perdón a mi pueblo de San Juan de la Maguana por apoyar al Gobierno del PRM”, expresó.

La actividad fue realizada en la Asociación de Productores de San Juan, recinto que resultó insuficiente para albergar a la cantidad de personas congregadas, por lo que parte de los asistentes permaneció en los alrededores.

“El 60 % de los perremeístas están todos arrepentidos y el pueblo habla. La verdadera encuesta se hace en los mercados”, afirmó.

DIRIGENTES DEL PLD TAMBIEN SE INCORPORAN

Durante la actividad también se juramentó el exdirector de la Junta Distrital de Las Charcas de María Nova, Franklin Gabriel Pérez Rosario, quien pertenecía al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Pérez Rosario explicó que su salida del PLD forma parte de una decisión colectiva y destacó que junto a él ingresaron a la Fuerza del Pueblo dirigentes procedentes de distintas organizaciones políticas.

El exdirector distrital aprovechó su intervención para solicitar a Fernández que, de retornar a la Presidencia de la República, atienda diversas necesidades de comunidades rurales de San Juan, especialmente obras reclamadas por productores de Las Charcas de María Nova.

Entre las figuras incorporadas a la FP también figuran el doctor Francisco Acosta Alcántara, exdirector regional de Salud y excoordinador de campaña del PRM en San Juan en 2020; la maestra Laritza Ogando, directora de la Asociación de Directores de Centros Educativos de San Juan Oeste, y el médico psiquiatra Anulfo Mateo.

A la organización opositora también se sumaron dirigentes y representantes comunitarios de Las Charcas de María Nova, Sabana Alta, Las Zanjas, Juan de Herrera, Jinova y Bohechío, procedentes del PRM, PLD y Generación de Servidores.

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