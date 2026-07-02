LeBron James y los Warriors: el fichaje cambiaría rumbo de NBA

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La posibilidad de que LeBron James vista el uniforme de los Golden State Warriors se ha convertido en el tema dominante de la agencia libre de la NBA y en uno de los movimientos más impactantes que podría producirse de cara a la temporada 2026-2027.

Tras poner fin a su etapa con los Los Angeles Lakers, el máximo anotador en la historia de la liga se encuentra en el mercado como agente libre, mientras diversas informaciones sitúan a Golden State entre los principales aspirantes para hacerse con sus servicios.

De concretarse la operación, LeBron formaría un trío estelar junto a Stephen Curry y Jimmy Butler, reuniendo a tres futuras leyendas del Salón de la Fama con el objetivo de conquistar un nuevo campeonato antes del retiro de sus principales figuras.

Los rumores también cobran fuerza por la estrecha relación entre James y Curry, quienes han expresado públicamente su admiración mutua y demostraron una gran química compartiendo equipo con la selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París. Analistas consideran que Golden State representa una de las mejores oportunidades para que LeBron dispute un último anillo de la NBA.

Sin embargo, la operación no será sencilla. Los Warriors deberán encontrar la fórmula para encajar el salario de James dentro de los límites financieros de la liga, por lo que podrían verse obligados a realizar movimientos adicionales en su plantilla para crear el espacio necesario.

Aunque otras franquicias como los Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves y Miami Heat también aparecen entre las posibles opciones, los Warriors son considerados por numerosos analistas como uno de los destinos con mayores probabilidades para el cuatro veces campeón de la NBA.

De confirmarse el acuerdo, la NBA volvería a vivir uno de los fichajes más trascendentales de su historia reciente, uniendo a dos de los jugadores más influyentes de su generación y convirtiendo inmediatamente a Golden State en uno de los principales candidatos al título.