Las convivencias humanas

EL AUTOR es ministro cristiano. Reside en La Vega.

Aunque parezca una contradicción, lo que se llama convivencias humanas, ha sido lo más difícil para su construcción en el humano. A pesar de ser seres inteligentes, parece que existen elementos que no concuerdan para que el humano se entienda con el humano.

No son entendibles la murmuración, la detracción, la mentira, hipocresía. lo celos, pleitos,guerras, entre otras conductas que reflejan un ser humano contradictorio y antagónico.

Según nuestro sagrado libro del cristianismo, la Biblia, los primeros habitantes de la tierra fueron Adán y Eva, y sin discusión, rápidamente reflejaron conflicto, pues Eva comió del fruto prohibido, el cual ambos debían rechazar.

Dios sancionó severamente al varón, porque éste obedeció a la voz de su mujer para comer de dicho árbol. La pregunta, ¿qué debió haber hecho Adán? O, vivía en conflicto con su esposa, o lo solucionaba comiendo; hizo lo útimo, y así ambos en desobediencia, se presentarían ante su Creador.

Los primeros cuatro habitantes de la tierra, quienes fundaron el mundo, pudiendo vivir tranquilos, en paz y felicidad, no lo hicieron. Caín, quien fue el tercero, sintió celos y envidia de su hermano Abel, a quien mató, simplemente porque Dios vio con agrado a su hermano y su ofrenda. Posiblemente caín, se sentía rechazado por sus padres, quienes debieron haber atendido con mayor cuidado al más pequeño, sin pensar que eso afectaría emocionalmente al más grande; esto se empeoró con la actitud de Dios hacía Abel.

Jacob, llamado Israel, padre de los israelitas, tuvo doce hijos y una hija, con cuatro mujeres. La mujer amada era Raquel, madre de José y Benjamín. Esta murió en el parto de Benjamín, en el sitio de Belén Efrata. Por la huérfandad demadre de éstos y por el amor primordial hacía ella, Jacob tenía un trato especial con José, lo cual disgustó, trayendo envidia a sus hermanos, por lo que, querían deshacerse de él, logrando venderlo a los madianistas, quienes a su vez lo vendieron en Egipto como esclavo al general egipcio Portifar.

Jesucristo, a pesar de todas las buenas obras que hizo a favor de su pueblo Israel, no fue aceptado por ellos. Más bien, sus obras causaban dificultades ante las autoridades religiosas de su pueblo, lo cual fue evidenciado ante Poncio Pilato, quien entendió que por envidia lo habían entregado a él, como está escrito: «Reunido, pues, ellos, les dijo: ¿A quién queréis que os suelte: A Barrabás, o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado». Mt. 27:17, 18.

No importa la época en que se viva ni la región del mundo en que se esté, el hombre no practica la buena y necesaria relación humana. Veinte siglos de cristianismo no han sido suficiente para que el mundo aprenda andar en amor, bondad, misericordia y humildad. En cambio, el hombre se ha empeorado, dos guerras mundiales, el rumor de una tercera guerra mundial, y sobre todo, los diferentes conflictos entre naciones, son evidencias de que no funciona la relación humana.

Santiago dice: «¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciaís, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera , pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios» Stgo. 4:1- 4.

Los humanos debemos buscar una relación equitativa entre todos, porque miemtras no podamos vivir en paz, comprensión, armonía, y en la búsqueda del bien colectivo, los pueblos andarán en completa anarquía. Si hablamos de valores morales, éstos debieran servirnos para dirigir la conducta social, o si hablamos de un régimen de leyes, debiera haber conciencia para que podamos convivir en sociedad. De ahí que, es urgente que se comience hablar de una buena convivencia humana.

Existen leyes, convenios, declaraciones universales hechos para que todos en el mundo tengamos algo común que nos regule. Sin embargo, se sabe que eso sólo se aplica para los pueblos pequeños. Esa es una mala relación humana, lo que es igualdad no es ventaja, pero la desigualdad es injusticia.

Por eso, el cristianismo, con la visión de su líder, Jesucristo, nos presenta la mejor manera de vivir en un mundo de desigualdad en muchos renglones. Jesucristo es la esperanza a una buena convivencia.

jpm-am

