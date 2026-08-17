Las Caribes dominan invictas el TBS Femenino Santo Domingo

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SANTO DOMINGO.- Las Caribes de Sabana Perdida, representantes del municipio Santo Domingo Norte, mantienen el invicto y lideran la serie regular del II Torneo de Baloncesto Superior Femenino (TBS Femenino 2026) de la provincia Santo Domingo, con récord de 3-0.

Las Caribes derrotaron el sábado 72-70 a las Leñeras de Los Mina (2-1), gracias a un canasto decisivo de Noelia De la Rosa, restando 8.6 segundos para finalizar el encuentro.

La principal figura ofensiva del conjunto ganador fue Yadira Polanco, quien quedó cerca de un triple-doble al registrar 18 puntos, 14 rebotes y ocho asistencias.

También sobresalieron por las dirigidas por Wilmer Moreno: Koriel Encarnación, con 12 puntos; Melany Japa, nueve tantos y ocho rebotes; Rudelfis De Jesús, ocho puntos y 18 rebotes; Kimberly Checo, ocho unidades, y Noelia De la Rosa, con siete.

Por las Leñeras de Los Mina, Vanesa Bautista consiguió un doble-doble de 18 puntos y 11 rebotes; Patricia Sosa aportó 13 tantos y 16 rebotes; Naomi Cuevas anotó 13 y Jennifer Jiménez sumó 12 puntos, siete rebotes y 11 asistencias.

Yamel Abreu conduce a las Cotorras

En el otro partido de la jornada, las Cotorras de Villa Duarte consiguieron su primera victoria del torneo al superar 78-75 a Calero, que permanece sin triunfos con marca de 0-3.

Yamel Abreu encabezó el triunfo con un doble-doble de 20 puntos y 14 rebotes.

También tuvieron una destacada actuación por las Cotorras Laura Díaz, con 19 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias; Wendy Guillén, con 13 tantos, y Wendy Martínez, quien aportó 11 puntos y 14 rebotes.

Por Calero, Katherine Sena fue la máxima anotadora del encuentro con 29 puntos, mientras Yendry Acosta encestó 28 unidades y capturó 10 rebotes, además de repartir cuatro asistencias.

El torneo está dedicado a la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y se disputa por la Copa Seaboard “Energía Limpia”, con sede en el polideportivo del club Virgilio Frías, en el Ensanche Isabelita.

La organización está a cargo de la Asociación de Baloncesto de la Provincia Santo Domingo (Abasado), presidida por William Cabral Lugo (Nemeneme). En la competencia participan los conjuntos de Calero, Los Mina, Caribes de Sabana Perdida y Cotorras de Villa Duarte.

El Comité Organizador está encabezado por la diputada Patricia Núñez.

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