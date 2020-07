La Región Enriquillo sumida en una crisis de liderazgo

El autor es abogado. Reside en Neyba

POR EDWIN RAMIREZ

Moisés líder del pueblo hebreo, para mí el mayor creyente en Dios de la historia antes de Jesús, tenía una visión clara del futuro de su pueblo y luchó contra las mentiras, traiciones, adversidades, en fin contra todo aquello que le impidiera llevar su pueblo al afianzamiento nacional o la tierra prometida.

Tras su muerte asumió el nuevo liderazgo Josué un jefe en todos los sentidos (militar y espiritual) que aprendió de Moisés todo lo necesario para mantener la fe, la visión y convertirla en realidad y ustedes ya conocen la historia.

No es fácil, pero es posible, “El liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad” (Warren Bennis, gurú en los estudios de liderazgo modernos)”, la verdad es que evidentemente la Región Enriquillo no tiene lideres que la conduzcan a la tierra prometida, se encuentra sumergida en un subdesarrollo crítico, no precisamente por la mala o buena gestión de sus representantes legislativos, sino por la falta de una agenda común (legislativa, ejecutiva, municipal, comunitaria, empresarial) todos empujando detrás de la carreta para que esas provincias disfruten, algún día, de la miel que solo llega a Santo Domingo, Punta Cana, Puerto Plata, Santiago y otras.

Desde hace 40 años los poderosos del gran Santo Domingo mandan el camión del desarrollo al sur profundo y en la trayectoria le quitan los filetes, solo llega el pan de vez en cuando. Es un buen momento para que los habitantes de esas provincias, se pongan a la orden sin importar color, partido o religión, despojándose de los intereses personales para colocar la Región Enriquillo en la “agenda real” del progreso.

JPM

