La inteligencia artificial (IA) y la generacion del inframundo

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El avance y desarrollo de la inteligencia artificial (IA) podria conducir a la creacion de un inframundo, donde gran parte de la poblacion mundial no tenga acceso al trabajo por falta de conocimiento, por la sustitucion de la mano de obra por la robotica, la simplificacion de procesos y la automatizacion, llevando la gente a la extrema pobreza y una elite apoderandose de la humanidad, volviendola a los tiempos de la esclavitud.

Antes de continuar nos preguntamos:

¿Que es la inteligencia artificial (IA)? Generalmente se define como un campo de la informatica que crea sistemas capaces de imitar la inteligencia humana para razonar, aprender y resolver problemas. Sirve para automatizar tareas y procesar datos con gran velocidad. Existen tres grandes inteligencia artificial. Una caracteristica muy especial de IA es su capacidad de manejor grandes volumenes de datos y la asombrosa velocidad con que lo procesa.

Existe una saga cinematográfica de acción y terror llamada Underworld (conocida como Inframundo en Hispanoamérica). Es la principal referencia de este nombre, centrada en una guerra secreta entre vampiros y licántropos. Esta serie que consta de 5 partes desvela como los vampiros han establecido su poder sobre los licantropos creando el caos: un submundo de negacion de derechos.

El nuevo mundo a que nos esta llevando el uso de la inteligencia artificial con poca o ninguna regulacion, esta poniendo en peligro la existencia de la humanidad: una IA sin control podria permitir que terroristas construyan armas de destruccion masiva como una bomba atomica o un virus que ponga en peligro la vida en la tierra y solo los poderosos podrian escapar hacia el espacio exterior y dejarian el caos en la tierra de aquellos que pudieran sobrevivir.

El estado como regulador y hacedor de politicas publicas deberia comenzar a poner controles sobre la sustitucion de los trabajos por la implantacion de IA en las empresas, estableciendo un salario universal minimo para asignar a los trabajadores desplazados.

Los avances tecnológicos del pasado crearon más empleos de los que eliminaron, indicó Bill Gates. Sin embargo, le resulta increíble que los defensores de la industria afirmen que lo mismo sucederá esta vez.

El nuevo orden mundial hacia donde nos abocamos, seria un inframundo donde la mayoria de las personas viviran en la miseria o marginadas al margen de la sociedad; mas seria parecido a que esa gente esta condenada al destino inevitable de vivir en Hades o en el Mundo de los muertos.

El magnate de microsoft Bill Gates ha advertido de los peligros del uso de la IA sin regulacion, citamos: el multimillonario cofundador de Microsoft, está advirtiendo enérgicamente que la inteligencia artificial representa una grave amenaza para los empleos y la vida humana, y que abordar urgentemente estos riesgos debería ser “la máxima prioridad del mundo”. Segun el New York Times en entrevista realizada este 2026.

Según Bill Gates, se debería prohibir la sustitución por IA en algunos puestos de trabajo —una noción que denominó “Reservado para Humanos”— porque el rol es profundamente personal, como el de un cuidador, o porque es poco probable que las personas en esos puestos encuentren un nuevo empleo. Gates reflexiona sobre 3 grandes riesgos: la utilizacion criminal de la IA, la destruccion o transformacion masiva del empleo y, el deterioro de determinadas relaciones humanas y procesos educativos.

El peligro de crear un «inframundo» me parece especialmente interesante. No necesariamente porque la IA vaya a crear pobreza automaticamente, sino porque existe un riesgo de que la riqueza producida por ella quede concentrada en quienes poseen los algoritmos, los datos, los centros de computo y el capital.

La IA sustituye fuerza fisica (automatizacion y la robotica) en trabajos de construccion, transporte y hosteleria; realiza funciones de redactar, programar, analizar documentos, atender clientes, realizar determinadas funciones financieras y medicas. Ahi esta el verdadero peligro.

El Foro Economico Mundial indica en un informe de 2020, que la fuerza laboral se estaba automatizando mas rapido de lo esperado, desplazando 85 millones de puestos de trabajo para el 2025, apunta que la «revolucion robotica creara 97 millones de nuevos empleos». No obstante la combinacion de la inteligenca artificial, automatizacion y la robotica podrian transformar o disminuir alrededor de 92 millones de empleos para ek 2030.

A esto se suma, el hecho de pensar que la IA favorece la concentracion del capital y mediante este poder, podria alcanzar el poder politico eligiendo a su antojo a presidentes, senadores, diputados, alcaldes, los jueces y fiscales asi como ocupar los cargos directivos de las instituciones del estado, estableciendo una dictadura con ramilletes de plutocracia a traves del poder de la tecnologia y dando un giro en la sombra de la IA hacia una dictadura unipolar.

La humanidad ya ha mostrado su poder para crear tecnologias extraordinarias. Ahora tiene que demostrar que tambien posee la inteligencia politica, etica y moral para gobernarla. Sino se controla el uso de la inteligencia artificial (IA) podria crear un nuevo inframundo, que incremente el desempleo, la desigualdad, criminalidad, las armas biologicas; que la eduacion se vea afectada en crear razonamiento, que haga concentracion del poder economico, podria crear aumento de pobreza, por lo que existe la necesidad de crear «un sistema de gobernanza internacional de IA» antes de que se desarrolle una inteligencia que pueda tomar decisiones propias.

of-am