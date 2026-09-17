La Francia Nueva se corona campeón torneo de basket U16

William Cabral Lugo (Nemeneme), presidente de Abasado, entregó la copa de campeón al dirigente del club La Francia Nueva, Miguel Medrano, al presidente Fidel Angleró, al asistente Carlos King y los jugadores. En los extremos, Luis Pimentel y Juan Carlos Medina.

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SANTO DOMINGO, RD.- El club La Francia Nueva se proclamó campeón del Torneo Masculino U16 de la Asociación de Baloncesto de la Provincia de Santo Domingo (Abasado), tras vencer 68-50 a su homólogo de Calero en el partido final.

El encuentro, entre dos representativos de Villa Duarte, Santo Domingo Este, se disputó en el polideportivo del Club Deportivo Ozama, en el Ensanche Ozama.

TRÍO OFENSIVO

La ofensiva de La Francia Nueva estuvo encabezada por Ángel Chalas, Josué Trinidad y Daniel Contreras, quienes aportaron 15 puntos cada uno. Enmanuel Díaz los respaldó con 14 tantos.

Chalas, además, fue seleccionado como Jugador Más Valioso del campeonato por Abasado.

Por Calero, José Mesa lideró el ataque con 14 puntos, seguido por Justin Tejada, con 12, y Carlos Martínez, quien terminó con 10 unidades.

ENTREGAN LA COPA

El presidente de Abasado, William Cabral Lugo (Nemeneme), entregó la copa de campeón al dirigente de La Francia Nueva, Miguel Medrano; al presidente de la entidad, Fidel Angleró; al asistente técnico Carlos King y a los jugadores del conjunto ganador.

Cabral Lugo estuvo acompañado por los directivos Luis Pimentel (Papito), tesorero de Abasado, y Juan Carlos Medina, secretario de Organización y presidente del Colegio de Entrenadores de Baloncesto de la Provincia de Santo Domingo.

29 DE JUNIO TERMINA EN TERCERO

El club 29 de Junio, de Los Mina, se quedó con el tercer lugar del campeonato tras superar 45-25 al conjunto de Los Caribes de Sabana Perdida.

Junior Martínez encabezó la ofensiva de los ganadores con 14 puntos, mientras Greiby De Paula aportó 13 y Deilin Suárez terminó con 12.

Por Los Caribes, Brayan Brito anotó 12 puntos y Sergio Sánchez agregó cinco.

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