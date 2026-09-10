La diáspora vuelve a ser protagonista en «Huellas de mi Quisqueya»

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SANTO DOMINGO.- El Instituto de Dominicanos en el Exterior (INDEX) lanzó la quinta edición del concurso de cortometrajes “Huellas de mi Quisqueya”, una iniciativa que busca promover el talento audiovisual de la diáspora y fortalecer sus vínculos con la identidad, la cultura y las raíces dominicanas.

El acto estuvo encabezado por la directora ejecutiva del INDEX, Celinés Toribio, quien destacó que el certamen ofrece a la diáspora un espacio para narrar, desde su propia perspectiva, historias relacionadas con sus experiencias, costumbres y su conexión con la República Dominicana.

“Este concurso representa una oportunidad para que nuestros dominicanos en el exterior compartan, desde su propia mirada, las historias que reflejan quiénes somos y esa conexión con la República Dominicana que permanece viva sin importar la distancia”, expresó Toribio.

Resaltó el crecimiento de la iniciativa, que en sus ediciones anteriores ha reunido a más de 300 participantes de 35 países, y exhortó a los dominicanos residentes en el exterior a sumarse a esta nueva convocatoria.

Yasmara Mejía, encargada del Departamento de Promoción Cultural, Deportiva, Social y Educativa del INDEX, explicó que los interesados tienen hasta el 9 de noviembre de 2026, a las 6:00 de la tarde, para completar su inscripción.

La convocatoria está dirigida a personas de 18 años o más, de nacionalidad dominicana o descendientes de dominicanos, que tengan al menos un año residiendo fuera del país y cuenten con estatus migratorio legal vigente en su nación de residencia.

Los interesados pueden ingresar al portal web index.gob.do/huellasdemiquisqueya para consultar las bases legales e inscribirse en las categorías Amateur y Cineastas.

La iniciativa cuenta con el auspicio del Banco BHD como patrocinador oficial, y con la colaboración de la Dirección General de Cine (DGCINE) y Caribbean Cinemas.

El acto contó con la presencia de Natalia Freites, encargada de FONPROCINE, y José Enrique Rodríguez, encargado de la Cinemateca Dominicana, ambos en representación de la DGCINE; Kirssys Abreu, segunda vicepresidenta de Responsabilidad Social del Banco BHD; Zumaya Cordero, directora de Operaciones de Caribbean Cinemas; y Tuto Guerrero, director y productor de cine y televisión, junto a representantes del sector cinematográfico, aliados institucionales e invitados especiales.