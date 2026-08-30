La decadencia cultural en la RD

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

El fenómeno de la decadencia cultural en la República Dominicana se manifiesta como una profunda crisis de identidad, pensamiento crítico y valores cívicos, provocada principalmente por el deterioro del sistema educativo y la desconexión del Estado respecto a sus aparatos ideológicos.

Esta problemática se evidencia en la paulatina pérdida de sensibilidad social, el debilitamiento de la convivencia pacífica y el incremento de la violencia social. Al quedar desplazada la cultura formal frente al consumismo y el contenido inmediato, se erosiona la capacidad colectiva para autorregularse y discernir, reduciendo el acervo social a meras expresiones superficiales desprovistas de sentido histórico o analítico.

Los dominicanos nos hemos convertido en imitadores de otras culturas extranjeras en desmedro de la nuestra, en otrora sobresaliente y muy rica por las mezclas de razas originaron la dominicanidad.

Asimismo, esta degradación se encuentra estrechamente ligada a deficiencias estructurales en las políticas públicas, caracterizadas por una marcada inequidad en el acceso a la formación artística y la gestión cultural en las provincias.

La falta de incentivos sostenidos para promover lo autóctono y descentralizar las iniciativas culturales provoca que la ciudadanía pierda sus referentes identitarios y su sentido de pertenencia.

En consecuencia, la crisis cultural sobrepasa el ámbito artístico para convertirse en un obstáculo directo para el desarrollo nacional, impidiendo la consolidación de una ciudadanía crítica y comprometida con el progreso social e institucional de la nación.

La crisis del patrimonio histórico, arqueológico, natural y cultural en el municipio y la provincia de San Cristóbal responde a un proceso continuado de abandono institucional, intereses políticos partidistas (anti-trujillismo), desorden territorial y presiones extractivas que mantienen en riesgo de ruina o desaparición su legado.

EL COLAPSO CULTURAL DE SAN CRISTÓBAL

El Municipio y Provincia de San Cristòbal se distinguieron durante largas décadas por su gran riqueza cultural, aspecto que ha ido perdiendo su fortaleza al paso de los años, dejando esta jurisdicción sin una identidad definida, sin cohesión social, con muy bajo nivel de participación ciudadana en la vida institucional del territorio, la cuasi desaparición de sus múltiples entidades culturales entre otras falencias que han afectado sensiblemente su otrora fortaleza cultural.

Diagnóstico del deterioro patrimonial de San Cristóbal

· Patrimonio Arqueológico y Espeleológico: El Monumento Natural Reserva Antropológica Cuevas del Pomier (o Cuevas de Borbón), considerado la capital prehistórica del Caribe por su valiosa colección de pictografías y petroglifos taínos, junto a cavernas como la cueva de Santa María, enfrentan un grave riesgo de degradación y desaparición.

Este sistema cavernario se ve constantemente amenazado por la extracción de roca caliza y materiales para la producción de carbonato de calcio, el uso de detonaciones y la minería que afecta la integridad física del subsuelo.

Patrimonio Monumental y Arquitectónico: Estructuras emblemáticas de gran valor histórico como la Casa de Caoba y las residencias del fenecido gobernante Rafael Leónidas Trujillo Molina en Najayo permanecen en avanzado deterioro o abandono.

Asimismo, sitios históricos como el Fuerte Resolí sufren la pérdida de sus vestigios debido al avance de edificaciones de antenas de comunicación nacional, mientras que la mayoría de los vestigios de los antiguos ingenios y trapiches azucareros coloniales han desaparecido por completo. La Cueva de Santa María se encuentra en un estado desastroso.

Patrimonio Artístico: Obras de relevante valor cultural y plástico, como los murales del maestro José Vela Zanetti ubicados en el Hotel San Cristóbal, en la Catedral Nuestra Señora de la Consolacion, en el Instituto Politécnico Loyola y otros lucen algo descuidado y falto de retoques de mantenimiento y otros inmuebles patrimoniales públicos, presentan severas muestras de deterioro por falta de conservación y restauración especializada.

Recursos Naturales y Espacios Hidrográficos: El balneario La Toma y su represa de origen colonial sufren hacinamiento, invasión de sus áreas circundantes por viviendas, avanzado deterioro de deforestación, talleres mecánicos e instalaciones deficientes de saneamiento (como pozos sépticos y letrinas), proliferación de venduteros en el entorno, lo que genera contaminación y pérdida de su atractivo natural, disminución de la vida silvestre (aves, peses, etc.).

Infraestructura Cultural y Turística: La provincia carece de un museo municipal, así como de señalización patrimonial y rutas turísticas estructuradas, lo que mantiene la actividad turística y la puesta en valor de la memoria histórica en niveles mínimos. La falta de hoteles es una retranca tanto para los turistas como para visitantes nacionales.

Esta progresiva pérdida de bienes tangibles imposibilita el desarrollo de un modelo turístico sostenible y debilita la memoria histórica e identidad cultural de la comunidad sancristobalense, debido a que los poseedores de edificaciones patrimoniales han tenido que destruir su patrimonio ante la falta de turismo para dedicarlo a otras actividades productoras de bienes y servicios.

MINISTERIO DE CULTURA

La deficiente política cultural de la República Dominicana en simbiosis con el bajo presupuesto anual asignado al Ministerio de Cultura son parte de las causas fundamentales del deterioro del fomento y desarrollo de la actividad cultural en San Cristòbal y el país.

El actual presupuesto anual de la República Dominicana asciende aproximadamente a 1.74 billones de pesos (equivalente a mil millones de millones de pesos mas setecientos cuarenta mil millones), mientras que de esta gran cifra solo se consignan unos cuatro mil quinientos millones de pesos para el Ministerio de Cultura, cifra que no es suficiente para mantener un programa mínimo eficiente y eficaz de fomento y desarrollo cultural que abarque los más de once millones de habitantes de la República Dominicana.

La situación actual de la cultura en nuestro país, llama a la inmediata reflexión de los poderes ejecutivo y legislativo, para revisar las políticas públicas culturales y asignar para el próximo año 2027 un presupuesto «que permita fomentar adecuadamente el conjunto de elementes y características propias de nuestro país, incluyendo aspectos como las costumbres, las tradiciones, las normas y el modo de un grupo de pensarse a sí mismo, de comunicarse y de construir una sociedad«.

Confiamos en que nuestros legisladores y nuestro presidente pondrán su atención en esta reflexión que nos ocupa.

jpm-am