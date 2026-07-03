Juzgarán en España uno dirigía red narcotráfico desde la RD

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VALLADOLID, España.- Un dominicano identificado por las autoridades españolas con las iniciales T.O.L., alias “Flaco”, será juzgado el próximo 9 de julio en la Audiencia Provincial de Valladolid, acusado de presuntamente dirigir desde la República Dominicana una organización de narcotráfico activa en España, pese a estar prófugo de la justicia española.

La Fiscalía Provincial solicita para el acusado una condena de seis años de prisión y multa de 15,000 euros por presuntos delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.

Según el expediente acusatorio, T.O.L. abandonó España en septiembre de 2015, pero habría continuado coordinando las operaciones de la supuesta red desde territorio dominicano. La estructura distribuía sustancias narcóticas en distintos puntos de Valladolid, incluyendo una peluquería que servía como fachada, las inmediaciones de un bar, viviendas particulares y espacios públicos.

Durante la investigación, la Policía Nacional realizó allanamientos e intervino varias líneas telefónicas que, según el Ministerio Público, lo vinculan directamente con el liderazgo de la organización. Las escuchas telefónicas serían pieza clave de la prueba.

CAPTURA EN RD

El dominicano fue arrestado en territorio dominicano el 28 de marzo de 2025, en cumplimiento de una orden internacional de captura emitida por España. Fue extraditado y desde el 7 de mayo de 2026 permanece en prisión provisional en Valladolid.

El tribunal autorizó su libertad bajo fianza de 50,000 euros, pero el monto no ha sido consignado hasta la fecha, por lo que continúa en prisión a la espera del juicio.

ANTECEDENTES DEL CASO

El resto de los integrantes de la presunta red fue juzgado en 2017. La mayoría aceptó acuerdos de conformidad con la Fiscalía y fue condenada a distintas penas. Dos de los procesados resultaron absueltos.

El caso de “Flaco” quedó separado porque se encontraba fuera de España y en paradero desconocido hasta su captura en 2025. La Fiscalía sostiene que, pese a la distancia, mantenía el control operativo y financiero de la distribución de drogas en Valladolid.

El juicio del 9 de julio definirá si se prueba su rol de cabecilla desde el extranjero, figura que la legislación española castiga con agravantes por pertenencia a grupo criminal.