Judocas dominicanos ganan 10 medallas en Open El Salvador

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SANTO DOMINGO.– La selección dominicana de judo conquistó 10 medallas y ocupó el segundo lugar general por países en el Open Panamericano Senior, celebrado en el Palacio de los Deportes del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), en San Salvador, El Salvador.

La representación quisqueyana obtuvo dos medallas de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce, resultados que también le permitieron sumar puntos importantes en el proceso de clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El primer lugar de la clasificación general correspondió a Brasil, que acumuló ocho medallas de oro, tres de plata y cuatro de bronce. Colombia ocupó el tercer puesto, con dos preseas doradas, dos plateadas y una de bronce.

Florentino y Morillo conquistan el oro

Los títulos dominicanos fueron conquistados por Robert Florentino, en la categoría de -100 kilogramos, y Moira Morillo, en +78 kilogramos.

Las cuatro medallas de plata fueron obtenidas por José Nova, en +100 kilogramos; Antonio Ramírez, en -81 kilogramos; Maikor Lois Pierre, en -73 kilogramos, y Eiraima Silvestre, en -78 kilogramos.

Mientras, las preseas de bronce correspondieron a Diego García, en -60 kilogramos; Estefanía Soriano, en -48 kilogramos; Medickson del Orbe, en -90 kilogramos, y Heriberto de Aza, en -66 kilogramos.

También sumó puntos para el proceso clasificatorio Samantha Josefa, quien ocupó el quinto lugar en la categoría de -52 kilogramos.

Puntos para Lima 2027 y Los Ángeles 2028

La participación de la delegación dominicana fue posible gracias al respaldo del programa Creando Sueños Olímpicos (Creso) y del Ministerio de Deportes.

Los atletas estuvieron acompañados por los entrenadores Juan Carlos Jacinto y Wander Mateo, mientras que Juan Manuel Minier participó como árbitro comisionado y Wilkin Osiris Ogando Adames formó parte de la Comisión Técnica de la Confederación Panamericana de Judo (CPJ).

En el certamen participaron 150 judocas, entre ellos 92 hombres y 58 mujeres, procedentes de 17 países del continente.

El Open Panamericano Senior otorgó puntos para los rankings clasificatorios de los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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