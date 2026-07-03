Jet Set: Apelan embargos y proponen fianza 500 millones

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SANTO DOMINGO.- Los propietarios del centro de entretenimiento Jet Set presentaron un recurso de apelación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para impugnar la forma en que se ejecutan las medidas conservatorias impuestas en el proceso penal por el colapso del establecimiento.

La acción fue interpuesta por Antonio Espaillat López, Maribel Espaillat, Ana Grecia López y varias sociedades comerciales vinculadas al grupo empresarial.

Los abogados Miguel Valerio , Ramón Emilio Núñez y Carlos Alberto Polanco aclaran que no cuestionan la garantía económica fijada por el Primer Juzgado de la Instrucción, ascendente a RD$500 millones, sino la modalidad de su ejecución.

MULTIPLICIDAD DE EMBARGOS

La defensa sostiene que la resolución ha permitido que distintos actores civiles practiquen embargos e inscriban hipotecas judiciales de forma independiente, cada uno por hasta RD$500 millones, lo que habría generado medidas cautelares que superan los RD$1,500 millones.

Según el recurso, esta situación desnaturaliza el carácter cautelar previsto en el Código Procesal Penal, vulnera el principio de proporcionalidad y provoca múltiples afectaciones patrimoniales sobre los mismos bienes, excediendo el monto autorizado por el tribunal.

PROPONEN UNA FIANZA

Los abogados solicitaron a la Corte revocar únicamente el apartado de la resolución que regula la ejecución de las medidas conservatorias y autorizar que la garantía de RD$500 millones sea constituida mediante una fianza emitida por una compañía aseguradora de reconocida solvencia.

Argumentan que la legislación y la jurisprudencia permiten sustituir los embargos por una garantía equivalente cuando esta protege adecuadamente los derechos de los acreedores.

Asimismo, dicen que esta alternativa no reduce las garantías de las víctimas, sino que las fortalece al concentrar el respaldo económico en un solo instrumento de ejecución inmediata, evitando la duplicidad de embargos y facilitando el control judicial sobre las medidas cautelares.

an/am