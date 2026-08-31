JCE niega le hayan “tumbado el pulso” en restricción encuestas

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, rechazó que al órgano comicial se le haya “tumbado el pulso” tras suspender la aplicación de la prohibición que impedía publicar encuestas electorales antes del período de precampaña.

“La Junta no se arrodilla ni para pedir matrimonio”, afirmó Jáquez al responder a las críticas generadas por la decisión del Pleno de suspender provisionalmente la aplicación de la medida.

El presidente de la JCE ofreció sus declaraciones durante la inauguración de un Centro de Cedulación para la captura de datos biométricos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo .

Jáquez explicó que las razones que motivaron la suspensión de la controvertida disposición están contenidas en la certificación correspondiente a la última sesión ordinaria del Pleno.

ENCUESTAS ELECTORALES

El Pleno de la JCE decidió el pasado 20 de agosto suspender la aplicación del artículo 13 del reglamento que regula el registro de las firmas encuestadoras y la publicación de encuestas en materia electoral.

La disposición establecía restricciones para la difusión de encuestas con fines electorales hasta octubre de 2027.

La medida fue cuestionada ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) y también mediante una acción presentada ante el Tribunal Constitucional, bajo el argumento de que podría vulnerar derechos fundamentales.

“Ya el Pleno de la Junta Central Electoral tomó una decisión y mal haría yo en simplemente no referir al fondo de la decisión. Hay que leer la decisión del Pleno”, manifestó Jáquez.

PARTIDOS CON MENOS DE 1 %

Sobre la permanencia de más de 20 organizaciones políticas que obtuvieron menos del 1 % de los votos, Jáquez dijo que la JCE esperará la decisión del TSE.

Explicó que esas organizaciones mantienen su personería jurídica debido a otros criterios establecidos en la legislación electoral, los reglamentos y las resoluciones vigentes.

an/am