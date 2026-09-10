JCE identifica desconfianza y causas de abstención electoral

El investigador, Luis Mario Rodríguez, entregó el documento al pleno de la JCE, encabezado por su presidente, Román Jáquez Liranzo.

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SANTO DOMINGO.– La desconfianza política, el clientelismo, la falta de propuestas atractivas y las dificultades para trasladarse a los centros de votación figuran entre los principales factores asociados a la abstención electoral en República Dominicana, según un estudio presentado este miércoles por la Junta Central Electoral (JCE).

La investigación, titulada “Estudio sobre la abstención electoral en la República Dominicana: voto nacional y en el exterior, elecciones 2024”, fue realizada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), a solicitud de la JCE.

ABSTENCIÓN COMO PROBLEMA ESTRUCTURAL

El investigador Luis Mario Rodríguez explicó que el abstencionismo constituye un fenómeno estructural que no puede atribuirse únicamente a la apatía ciudadana.

Entre los factores identificados figuran el desinterés por las propuestas políticas, problemas de transporte, distancia hasta los recintos electorales y limitaciones de tiempo y laborales.

El estudio también detectó diferencias en la participación entre las elecciones municipales de febrero y las presidenciales y congresuales de mayo de 2024, relacionadas con el nivel de interés generado por los cargos en disputa.

En el caso de los dominicanos residentes en el exterior, el informe señala obstáculos adicionales y recomienda evaluar mecanismos como el voto postal, anticipado o electrónico.

LLAMA POLÍTICOS A CONVERTIR RESULTADOS EN ACCIONES

El presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, llamó a las instituciones y actores políticos a convertir los resultados en acciones para fortalecer la participación electoral.

Jáquez anunció que el Pleno aprobó una Subcomisión de Abstención Electoral, que estudiará el fenómeno tanto en el país como entre los dominicanos residentes en el exterior.

FORTALECER EDUCACIÓN CÍVICA Y RENOVAR OFERTA POLÍTICA

El IIDH-CAPEL recomendó fortalecer la educación cívica, renovar la oferta política, facilitar el acceso a los centros de votación y garantizar procesos transparentes y seguros.

Rodríguez también planteó un pacto entre las instituciones electorales, los partidos políticos y la sociedad civil para enfrentar las causas de la abstención.

an/am