J Balvin y Rosalía, de favoritos en Latin Grammy a aliados sobre el escenario

“Brillo”, la canción con la que Rosalía colaboró en el exitoso disco de J Balvin “Vibras” (2018), fue la evidente elección con la que los dos artistas deslumbraron juntos hoy al público que abarrotó The Forum en el primer concierto de ambos que tiene previstos el reguetonero en este famoso recinto de Los Ángeles.

En declaraciones a Efe antes de este recital, J Balvin, que con ocho nominaciones es el principal aspirante a los Latin Grammy, no tuvo dudas sobre qué fue lo que le cautivó de Rosalía: “Su voz. Es impresionante. Y su talento y su carisma”.

“Oh, qué dulce…”, respondió Rosalía halagada por los piropos de su colega.

“A mí lo que más me gusta de José es que es un artista generoso, que siempre apoya a otros artistas. Y que es el artista urbano más abierto de mente, que le gusta también como probar cosas nuevas, experimentar (…). La verdad es que le admiro”, dijo esta estrella emergente de la música, que con su tema “Malamente” logró cinco candidaturas a los Latin Grammy y solo fue superada por J Balvin.

El de Medellín, que editó en mayo el disco “Vibras”, aspira a hacerse con los premios al álbum del año, grabación del año (doble nominación), mejor fusión/interpretación urbana, mejor álbum de música urbana y mejor canción urbana (triple nominación).

“Dicen por ahí que los huracanes empiezan por el aleteo de una mariposa”, señaló hoy J Balvin sobre “la causa y efecto” de su dulce momento.

“Y creo que así empiezan los sueños”, añadió.

Con canciones como “Mi gente” o “Safari”, que enloquecieron hoy a sus fans, el colombiano se ha convertido en una figura indispensable del panorama urbano, aunque él se ve a sí mismo como uno más de este movimiento.

“Formo parte, pero sin embargo no soy el causante de ello. Creo que viene de una sumatoria de grandes aristas que empezaron el género como Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel, Calle 13 (…). Y, ahora, pues estamos viendo una nueva historia”, apuntó.

Por su parte, Rosalía optará a cinco gramófonos dorados con “Malamente” (grabación del año, canción del año, mejor fusión/interpretación urbana, mejor canción alternativa y mejor videoclip) después de un año espléndido en el que este tema y “Pienso en tu mirá”, de la mano de dos impactantes vídeos, hayan causado sensación en las redes.

“Ya no espero nada más, ¿sabes? (risas) No me esperaba esto y es un regalo ya en sí”, indicó Rosalía, que el 2 de noviembre publicará su esperado disco “El mal querer”.

“Siento que la música que hago es arriesgada, no es fácil, y que pueda llegar a conectar con la gente más allá de España, o más allá de la gente que tiene referencias de flamenco, es algo que me pone muy feliz, de verdad”, afirmó con una gran sonrisa.

Con cada vez más eco entre el público latino y estadounidense, Rosalía se mostró muy contenta pero también sorprendida por la repercusión alcanzada.

“No tengo la respuesta para ello. Intento hacer la música que más me gusta, con riesgo y lo mejor que sé. Intento ser coherente con las referencias que tengo y partir del flamenco, porque mi música no tendría sentido sin el flamenco. Pero a la vez conectándome con lo que esta pasando hoy en día, con las músicas que me gustan más allá. Y que todo eso se vea en mi propuesta, que esté ahí presente”, dijo.

