ITLA y SeNaSa fortalecerán su alianza en innovación de salud

El rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, y el director ejecutivo de SeNaSa, doctor Edward Guzmán, durante el encuentro este 2 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO. El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) avanzan en el fortalecimiento de su alianza estratégica con el objetivo de ampliar la cooperación en materia de innovación, salud y transformación digital.

Esto así mediante la actualización del convenio de colaboración que mantienen ambas instituciones.

Durante un encuentro de trabajo, el rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, y el director ejecutivo de SeNaSa, doctor Edward Guzmán, intercambiaron propuestas para identificar nuevas oportunidades de cooperación que permitan desarrollar proyectos de alto impacto social y tecnológico en beneficio de la población dominicana.

IMPULSO A LA INNOVACIÓN

Uno de los principales temas abordados fue la continuidad del respaldo al proyecto ProtoScanner, iniciativa desarrollada por el ITLA que emplea tecnologías de escaneo e impresión 3D para la fabricación de prótesis personalizadas.

Las autoridades analizaron mecanismos para ampliar el alcance de este programa y beneficiar a un mayor número de personas que requieren estos dispositivos.

Asimismo, ambas instituciones evaluaron nuevas iniciativas enfocadas en aprovechar la innovación tecnológica como herramienta para fortalecer la inclusión, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar el desarrollo de soluciones aplicadas al sector salud.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

También discutieron oportunidades para que el ITLA contribuya a los procesos de transformación digital que impulsa SeNaSa, mediante el intercambio de conocimientos, el desarrollo de herramientas tecnológicas y el fortalecimiento de capacidades que permitan modernizar y hacer más eficientes los servicios públicos.

El rector Jimmy Rosario Bernard afirmó que fortalecer este tipo de alianzas representa una oportunidad para poner la tecnología al servicio de la ciudadanía y generar resultados concretos para el país.

Por su parte, el director ejecutivo de SeNaSa, doctor Edward Guzmán, destacó que la colaboración con el ITLA permitirá ampliar proyectos que impacten positivamente a miles de afiliados mediante el uso de la innovación y la tecnología.

an/am