Irán señala que la guerra no beneficia a la región del Golfo

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BISKEK, Kirguistán. – El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó que la continuidad de la guerra no beneficia a la región del Golfo y pidió a India fortalecer la cooperación económica para “neutralizar” los efectos de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Pezeshkian hizo la declaración tras reunirse con el primer ministro indio, Narendra Modi, al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) que se celebra en Kirguistán.

El mandatario iraní sostuvo que Teherán ha cumplido sus compromisos en acuerdos previos, pero acusó a Washington de no haber hecho lo mismo. Aun así, dijo que su Gobierno mantiene los esfuerzos para alcanzar un acuerdo y avanzar hacia un entendimiento.

Pezeshkian planteó que el diálogo y la cooperación deben ser prioritarios y llamó a utilizar todos los recursos disponibles para evitar una mayor expansión de la inseguridad y el conflicto en Oriente Medio.

IRAN E INDIA PUEDEN AMPLIAR SUS RELACIONES

En el ámbito económico, señaló que Irán e India pueden ampliar sus relaciones comerciales y trabajar conjuntamente para reducir el impacto de las sanciones estadounidenses. También destacó el potencial de Nueva Delhi para contribuir a la estabilidad regional.

Por su parte, Modi reafirmó la importancia de mantener la comunicación y la cooperación con Irán y llamó a redoblar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la paz. También expresó el interés de India en ampliar y diversificar su comercio con Teherán.

Las declaraciones se producen en medio de una nueva escalada entre Estados Unidos e Irán. Ambos países intercambiaron ataques militares este lunes, después de una acción estadounidense contra unidades iraníes en el estratégico estrecho de Ormuz y posteriores ataques reivindicados por Teherán contra posiciones estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

La escalada ocurre mientras Washington intensifica su campaña de sanciones contra Irán, con nuevas medidas dirigidas contra entidades vinculadas a sus sectores petrolero, financiero y militar.

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