Irán confirma tiene contactos diplomáticos indirectos con EU

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, afirmó que la diplomacia continúa activa paralelamente a las operaciones de las fuerzas armadas. “La República Islámica de Irán no escatimará esfuerzos para detener los crímenes de Estados Unidos”, declaró durante una rueda de prensa en Teherán.

Baqaei señaló que Teherán ha recibido propuestas transmitidas por mediadores internacionales, aunque evitó ofrecer detalles sobre su contenido. “Lo importante es que el aparato diplomático ha permanecido activo y que varios mediadores han hecho llegar mensajes entre las partes”, indicó.

El funcionario reiteró que el objetivo de Irán es salvaguardar sus intereses nacionales mediante herramientas defensivas, diplomáticas o una combinación de ambas. Además, responsabilizó a Washington de incumplir las disposiciones del memorando de entendimiento, situación que, según afirmó, llevó a Irán a suspender sus propios compromisos.

“Cuando la otra parte incumplió reiteradamente sus obligaciones, dejamos claro que tampoco cumpliríamos las nuestras. Un acuerdo solo tiene valor cuando ambas partes respetan lo pactado; de lo contrario, se convierte en un simple documento”, sostuvo.

IMPORTANCIA DE PRESERVAR LA PAZ

Baqaei también destacó la importancia de preservar la paz en una región marcada por conflictos constantes. “La paz no es un lujo; es un bien extremadamente valioso, especialmente en una región donde la guerra se ha normalizado”, expresó.

Asimismo, instó a abandonar las visiones idealizadas sobre la guerra y la paz, al tiempo que aseguró que el conflicto fue impuesto a Irán. También rechazó las justificaciones de Washington para sus acciones militares, calificándolas de “excusas” para mantener la ofensiva contra la nación persa.

EEUU HA INTENSIFICADO ATAQUES

En los últimos días, Estados Unidos ha intensificado sus ataques contra objetivos iraníes, argumentando supuestas violaciones del memorando de entendimiento. Teherán niega dichas acusaciones y, por el contrario, denuncia incumplimientos del alto el fuego por parte de Washington.

La situación ha derivado en ataques de represalia contra intereses estadounidenses en la región, alimentando los temores sobre un posible colapso de las negociaciones encaminadas a alcanzar un acuerdo de paz.