Irán ataca a EEUU en dos bases aéreas jordanas y una emiratí

TEHERÁN, 31 Ago. (EUROPA PRESS) – La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado este lunes que ha lanzado ataques contra cazas de Estados Unidos en las bases aéreas Rey Huseín y Al Azraq, ambas en Jordania.

Horas antes, el Ejército iraní comunicó otro ataque contra helicópteros y tropas estadounidenses en la base de Al Minhad, sita en Emiratos Árabes Unidos (EAU), todo ello como réplica al ataque del Ejército de Estados Unidos contra la isla de Larak, en el estrecho de Ormuz.

«La Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria ha lanzado misiles balísticos contra la infraestructura técnica y de mantenimiento y las bases de despliegue de aviones de combate enemigos en las dos bases aéreas estadounidenses, Rey Huseín y Al Azraq, en Jordania», ha afirmado la misma, en la madrugada de este lunes, en un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, vinculada al propio cuerpo militar.

RESPUESTA A «AGRESIÓN AÉREA»

La Guardia Revolucionaria ha defendido el bombardeo como «respuesta a la agresión aérea del enemigo estadounidense-sionista en la isla Larak», donde apenas unas horas antes el propio ente ha reconocido combatientes muertos y heridos. «Cada disparo recibirá una respuesta aún más aplastante», ha advertido.

Ya en la mañana, el Ejército de Irán ha anunciado otro ataque, perpetrado con drones, contra helicópteros y tropas de Estados Unidos ubicados en la base emiratí de Al Minhad, ubicada al sur de Dubái.

«El Ejército de la República Islámica de Irán ha atacado con decenas de drones la base Al Minhad, en Emiratos Árabes Unidos, donde se encontraban helicópteros y fuerzas del Ejército estadounidense», reza el comunicado del departamento de Relaciones Públicas del Ejército recogido por la radiotelevisión estatal iraní, IRIB.

En el mismo, el cuerpo militar ha apuntado que esta base «es uno de los centros importantes para el apoyo y transporte aéreo de fuerzas extranjeras».