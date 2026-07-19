Irán amenaza a EE.UU. con una gran respuesta “devastadora”

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Teherán, 19 jul (EFE).- El principal centro de mando militar de Irán advirtió este domingo a Estados Unidos que cualquier nueva acción de “agresión, intimidación o barbarie” contra la República Islámica recibirá una respuesta “contundente y devastadora”, en medio de la creciente escalada militar entre ambos países.

La advertencia fue emitida por altos mandos de las Fuerzas Armadas iraníes tras una nueva oleada de ataques estadounidenses contra objetivos militares en territorio iraní, acciones que Teherán considera una violación de su soberanía nacional.

Según las autoridades iraníes, cualquier intento de aumentar la presión militar sobre el país tendrá consecuencias severas para los intereses estadounidenses en la región. El mensaje se produce después de que Irán respondiera con ataques de misiles y drones contra instalaciones vinculadas a Estados Unidos en varios países de Oriente Medio.

La nueva escalada comenzó tras recientes bombardeos estadounidenses contra posiciones iraníes, a los que Teherán respondió con operaciones militares dirigidas contra objetivos estadounidenses y aliados regionales. Ambas partes se han responsabilizado mutuamente del deterioro de la seguridad en la zona.

La tensión entre Washington y Teherán ha aumentado significativamente en las últimas semanas, generando preocupación internacional por el riesgo de una expansión del conflicto en Oriente Medio. Analistas advierten que cualquier nuevo enfrentamiento directo podría tener repercusiones para la estabilidad regional y los mercados energéticos mundiales.

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