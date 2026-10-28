Incautan en México 1,5 t. y tres mil litros de metanfetamina

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Ciudad de México, 28 oct , (Prensa Latina) Efectivos mexicanos inhabilitaron dos laboratorios clandestinos e incautaron 1,5 toneladas y tres mil litros de metanfetamina en inmediaciones del poblado El Destierro, en el norteño estado de Durango, divulgó hoy una fuente oficial.

Acorde con un mensaje del Gabinete de Seguridad en su cuenta de la red social X, las fuerzas del orden también decomisaron precursores químicos, reactores, destiladores y diversos equipos utilizados para la elaboración de estupefacientes.

Participaron en la acción elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la cartera de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

La estrategia de seguridad implementada durante la presente administración, iniciada el 1 de octubre de 2024, posibilitó la detención de más de 70 mil 570 personas por delitos de alto impacto y el decomiso de 36 mil 303 armas y unas 570 toneladas de droga.

Funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad Pública asocian a tales resultados una disminución del 52 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso durante el mismo período.

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