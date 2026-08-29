Inauguran festival dedicado a cultura región este dominicana

El Ministro Salcedo dijo que "Este Festival 2026", inaugurado este 28 de agosto, resalta la cultura de esas provincias.

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Santo Domingo, 28 ago (Prensa Latina) El ministro dominicano de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, inauguró en Higüey, provincia de La Altagracia, el «Este Festival 2026», encuentro que reúne expresiones artísticas, tradiciones y manifestaciones culturales de seis provincias de esa región.

La iniciativa, que se extenderá hasta el próximo domingo, se desarrolla en el recinto de Higüey de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con la participación de representantes de El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, La Romana, Monte Plata y San Pedro de Macorís.

Durante la apertura, Salcedo destacó que el festival busca poner en valor las tradiciones y el patrimonio de las comunidades del Este, además de contribuir al proceso de descentralización de las actividades impulsado por su ministerio.

El titular de Cultura recibió durante el acto el Escudo de Armas de la Villa Salvaleón de Higüey, distinción concedida por el municipio en reconocimiento a su labor en favor de la promoción y el fortalecimiento de la cultura dominicana.

La jornada inaugural incluyó la presentación del Coro Infantil Sueño Musical y la proyección de un audiovisual sobre el programa del evento, que contempla presentaciones artísticas y una muestra gastronómica de las seis provincias participantes.

El encuentro está dedicado al artesano Genaro Cayuco Reyes y tiene entre sus propósitos favorecer el intercambio entre artistas, instituciones y comunidades.

oda/mpv