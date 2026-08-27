Haitiano indocumentado hiere a machetazos militar RD en Mao

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

MAO, Valverde.- Un sargento del Ejército de República Dominicana (ERD) resultó herido en una mano luego de ser atacado con un machete por un ciudadano haitiano en condición migratoria irregular, durante un operativo de interdicción realizado por la Dirección General de Migración (DGM) en el distrito municipal de Jicomé.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada de este martes, cuando el sargento Arami Resio Resio, adscrito a la 4.ª Brigada de Infantería del ERD y asignado como apoyo al operativo, fue agredido con un arma blanca por el extranjero.

Tras resultar herido, el militar fue trasladado al Puesto de Chequeo Interagencial de Jicomé, donde recibió atención por parte del personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

Luego de la agresión, el ciudadano haitiano emprendió la huida y abandonó en el lugar el machete utilizado en el ataque.

La DGM informó que las autoridades mantienen un operativo de búsqueda para localizar al agresor y ponerlo a disposición de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.

El organismo migratorio reiteró que continuará realizando operativos de interdicción en diferentes puntos del territorio nacional, en coordinación con las instituciones de seguridad del Estado.

of-am