Haití se prepara para elegir nuevo presidente Consejo Presidencial

PUERTO PRINCIPE.- El Consejo Presidencial de Transición de Haití se reunirá este martes para la elección del presidente del Consejo, cuyos miembros asumieron sus funciones el 25 de abril, pero aún no han hecho declaraciones oficiales.

En el documento titulado «Mecanismo aplicable a la elección del Presidente del Consejo Presidencial de Transición (CPT)», obtenido por Voz de América, los miembros del CPT establecieron una junta electoral para llevar a cabo la elección.

La junta está compuesta por tres miembros: dos del CPT que no votan y un tercero seleccionado al azar entre los miembros votantes que no tienen candidato.

La presidencia de la junta la asume uno de los miembros no votantes del CPT, elegido por consenso el día de la votación.

LOS MIEMBROS DEL CPT

Régine Abraham

Hasta su nombramiento como miembro del Consejo Presidencial de Transición por la Agrupación por la Concordia Nacional (REN) como miembro sin derecho a voto, Régine Abraham no era conocida por el público en general. Ingeniera agrónoma de formación, es licenciada en agronomía por la Universidad Agraria de La Habana de Cuba. Es licenciada en Gestión por la Université Lumière de Haití y Máster en Desarrollo Rural por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Según su biografía, Régine Abraham ha trabajado para el Banco Mundial, el BID y la Unión Europea. Estuvo 15 años en el Ministerio de Medio Ambiente. Fue directora departamental y directora de la Agencia Nacional de Áreas Protegidas.

Smith Agustín

Nombrado miembro del Consejo Presidencial de Transición por el bloque EDE-RED y Compromise, Smith Augustin es la elección de un grupo de personas cercanas al difunto presidente Jovenel Moïse

Abogado, sociólogo y diplomático, Smith Augustin es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales (Intec, 2009) y tiene un Máster 2 en Derecho Internacional de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Nantes (2013). Realizó estudios de doctorado en sociología en la Universidad Laval de Quebec (2014-2020), donde también trabajó como profesor asistente.

Smith Augustin se desempeñó como Embajador de Haití en la República Dominicana (2020-2022) y como Alto Funcionario de las Naciones Unidas (Oficial Nacional de Derechos Humanos entre 2009 y 2014). Desde su salida de la embajada en mayo de 2022 hasta su nombramiento en el Consejo Presidencial en marzo de 2024, trabajó como investigador y consultor independiente, según su biografía enviada a Le Nouvelliste.

Louis Gérald Gilles

Médico y ex senador elegido bajo la bandera del partido Fanmi Lavalas, Louis Gérald Gilles rompió filas para formar su propio partido político llamado «Nueva Orientación Unificada para Liberar Haití (NOULAH)».

Nombrado miembro del Consejo Presidencial de Transición por el acuerdo de 21 de diciembre de 2022 del que él mismo fue signatario, Louis Gérald Gilles representa a los aliados del ex primer ministro Ariel Henry en el Consejo.

Fritz Alphonse Jean

El ex gobernador del Banco de la República de Haití, presidente del Acuerdo de Montana, Fritz Alphonse Jean fue prácticamente el primero en obtener un puesto en el Consejo Presidencial de Transición.

Expresidente de la Cámara de Comercio e Industria del Nordeste, fue elegido por organizaciones de la sociedad civil como candidato de Jocelerme Privert para el cargo de primer ministro en 2016. Su declaración política fue rechazada por la Cámara de Diputados.

Nombrado miembro del Consejo por el Acuerdo de Montana, Fritz Alphonse Jean es licenciado en Matemáticas y Economía (1981, Universidad de Fordham, Nueva York), tiene una maestría en Economía y una especialización en «Negocios Internacionales» (1983, Universidad de Long Island). Estudió un doctorado, completó cursos, exámenes orales y escritos con honores, especialización: «Dinero y Banca y Comercio Internacional» (1987, New School For Social Research, Nueva York) Tesis: «Formación de tasas de interés en la agricultura atrasada» (no defendida).

«Fritz Jean es un activista por la causa de la democracia, muy joven fue encarcelado en 1977 durante más de 7 meses bajo la dictadura de Duvalier por su oposición al régimen. Siempre ha apoyado el movimiento democrático haitiano y ha participado activamente en las grandes manifestaciones para contrarrestar los excesos de los regímenes de Martelly-Jovenel», según su biografía.

Frinel José

Fue nombrado miembro del Consejo Presidencial de Transición por el grupo de la sociedad civil que participaba en las negociaciones con la CARICOM. Un miembro sin derecho a voto de ECAP, Frinel Joseph es un pastor muy conocido en su área. En 1995, comenzó su carrera periodística en la Televisión Nacional de Haití (TNH) como reportero y presentador. Actualmente es el Director Ejecutivo de Radio Évangélique, O Inter.

Ex concejal electoral provisional de 2016 a 2020, Frinel Joseph está a cargo de la Iglesia Bautista Bethel. Tiene una licenciatura en Literatura Bíblica del Instituto Bíblico de Palm Beach, una Maestría en Ministerio de Consejería de Help Ministries Baptist Bible College, un doctorado en Teología del Seminario Teológico de Fe Internacional, un Doctorado en Divinidad de la Escuela Evangélica de Estudios Bíblicos de San Lucas, un Doctorado Honorario (D.Hum) de la Universidad Cristiana Cornerstone y una especialización en Respuesta Humanitaria de la Académica Humanitaria de Harvard en Harvard. Universidad de Harvard», se lee en su biografía enviada a Le Nouvelliste.

Edgard Leblanc

Ex candidato fracasado en las elecciones presidenciales de segundo grado de 2016 contra Jocelerme Privert, ex candidato fracasado en las elecciones presidenciales del Acuerdo de Montana contra Fritz Jean, Edgard Leblanc Fils es el coordinador general del partido OPL, ex senador y ex presidente de la Asamblea Nacional.

Nombrado miembro del Consejo Presidencial de Transición del Colectivo de Partidos Políticos del 30 de enero, Edgard Leblanc Fils es un político de carrera. Elegido senador de la República en 1995 en el departamento de Grand’Anse, fue elegido presidente del Senado y de la Asamblea Nacional de 1995 a 2000.

Ingeniero de formación y licenciado en administración civil, siguió una carrera en transporte de 1979 a 1991 en el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. Tomó cursos de economía y gestión del transporte en la Academia de Tráfico Avanzado de Nueva York (1982-1984) y en el Instituto de Transporte de Querétaro, México (1990), según su biografía.

Laurent St-Cyr

Con experiencia en gestión empresarial y seguros, Laurent Saint-Cyr, nombrado por el sector privado para el Consejo Presidencial de Transición, cuenta con más de 20 años de experiencia en diversos sectores como la banca, la tecnología, la automoción y los seguros.

Según su biografía enviada a Le Nouvelliste, en 2016, se unió a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Americana en Haití (AmCham Haití) donde ocupó sucesivamente los cargos de tesorero, desde 1e Vicepresidente, luego Presidente (2018-2021).

También en 2016, se incorporó al Consejo de Administración de la Cámara de Comercio e Industria del Oeste (CCIO), donde ocupó sucesivamente los cargos de miembro, vicepresidente 1º y luego presidente (2021-2023).

En 2021 es presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Haití (CCIH). En 2023, es designado por el Sector Privado para formar parte del Alto Consejo de Transición (HCT).

Emmanuel Vertilaire

Nombrado miembro del Consejo Presidencial de la Transición por Moïse Jean-Charles, jefe de la organización política de Pitit Dessalines, Emmanuel Vertilaire es un ex juez. Estudió criminología y anticorrupción.

Leslie Voltaire

Representando al partido político Fanmi Lavalas en el Consejo Presidencial de Transición, Leslie Voltaire estudió Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y Planeación Regional en la Universidad de Cornell en Nueva York como becaria Fulbright. Ha enseñado arquitectura y urbanismo en varias universidades de Haití. Actualmente es Jefe del Departamento de Arquitectura de la UNIFA.

Leslie Voltaire fue miembro de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias de la Universidad Estatal de Haití, Consejera de Estado en 1990, Ministra de Educación y Deportes en 1991, Jefa de Gabinete del Presidente Jean Bertrand Aristide en 1995, Asesora del Presidente René Préval en Infraestructura en 1996, Ministra de Haitianos Residentes en el Extranjero en 2001. supervisor del plan maestro de turismo en 2007, enviado especial ante las Naciones Unidas en 2009, candidato presidencial en 2010 y miembro de la coordinación de la oficina de monitoreo del Acuerdo Político de Montana entre la sociedad civil y los actores políticos en 2021.

Después de su instalación en el Palacio Nacional, oficialmente, nadie sabe en qué temas están trabajando los miembros del Consejo Presidencial de Transición ni cuál será su primera decisión importante. Desde su instalación el 25 de abril, los asesores presidenciales han pasado desapercibidos. Sin embargo, en las redes sociales, algunos asesores individuales publican mensajes sobre las actividades del CPT.

Leslie Voltaire dijo el lunes en su cuenta X que miembros del Consejo de Transición se habían reunido con funcionarios de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Haití para discutir, dijo, el restablecimiento de la seguridad en el país.