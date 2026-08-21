Haití recibe primer grupo de deportados EU tras fin del TPS

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PUERTO PRINCIPE.- Un grupo de más de 150 haitianos fue deportado a Haití desde Estados Unidos este jueves, en el primer vuelo tras la decisión de la Administración estadounidense de no renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS), que deja en condición de indocumentados a más de 300,000 haitianos.

El grupo aterrizó en un vuelo chárter del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Cabo Haitiano, al norte del país y la segunda en importancia.

El aeropuerto internacional Toussaint Louverture, el principal de Haití ubicado en Puerto Príncipe, mantiene sus operaciones cerradas debido al asedio de bandas armadas que dominan gran parte de la capital.

Los deportados fueron recibidos por autoridades migratorias y por agentes de la Policía Nacional de Haití en Cabo Haitiano, según la fuente, que solicitó anonimato.

FIN TPS PARA MÁS DE 300,000 HAITIANOS

A finales de julio, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) dio por finalizado el TPS para más de 300,000 ciudadanos haitianos.

La medida se concretó luego de un fallo de la Corte Suprema que avaló la política de la Administración del presidente Donald Trump, bajo el argumento de que las condiciones en Haití han mejorado lo suficiente para permitir un retorno seguro, pese a la violencia de las pandillas.

El Estatus de Protección Temporal es un beneficio migratorio que otorga el Gobierno de Estados Unidos a ciudadanos de países que enfrentan crisis temporales graves, como conflictos armados o desastres naturales.

CRISIS EN HAITÍ

Haití atraviesa una grave crisis en prácticamente todos los sectores, principalmente por la inseguridad causada por las bandas armadas. Miles de personas han sido desplazadas de sus hogares y enfrentan niveles críticos de hambre.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la violencia en Haití causó en los primeros cinco meses del año al menos 2,310 muertos y 1,106 heridos. Las bandas armadas dominan cerca del 90 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe.

Según el informe, en el primer semestre de 2026 se registraron más de 5,500 agresiones sexuales vinculadas a la crisis.

Haití es considerado el país más pobre de América y enfrenta desde hace años una severa crisis en todos los órdenes, en particular por los altos niveles de inseguridad.