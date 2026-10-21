Grupo Viamar presenta nuevo Geely Starray GF-2027 en la RD

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SANTO DOMINGO.– Grupo Viamar, representante exclusivo de Geely en República Dominicana, presentó el nuevo Starray GF-2027, una versión renovada de su SUV que combina cambios estéticos, avances tecnológicos y nuevos sistemas de asistencia a la conducción.

El lanzamiento se realizó en SD Karting, en la autopista 30 de Mayo, bajo el concepto The Star Has Evolved: A New Era Begins, con la participación de medios de comunicación, clientes e influenciadores del sector automotriz.

Juan Miguel Villanueva, gerente de marca de Geely en el país, explicó que el modelo responde a las demandas de los usuarios de contar con mayor tecnología, conectividad y seguridad, sin sacrificar el diseño que caracteriza al vehículo.

DISEÑO RENOVADO Y MAYOR CONFORT

El Starray GF-2027 estrena una parrilla frontal de listones verticales, faros rediseñados, nuevos rines y luces traseras tridimensionales de ancho completo. Su longitud aumentó de 4,670 a 4,706 milímetros, mientras que la distancia entre ejes alcanza los 2,777 milímetros. El maletero ofrece una capacidad de entre 650 y 1,610 litros.

El interior incorpora una pantalla central horizontal con botones físicos, una consola rediseñada y un sistema de sonido Flyme Sound de 16 altavoces. También integra el sistema operativo Flyme Auto y compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD

Entre sus novedades figura una aplicación móvil que permite interactuar remotamente con diversas funciones del vehículo. El modelo también dispone de Head-Up Display con realidad aumentada, cámara de visión de 360 grados y sistemas de detección de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero y asistencia para cambios de carril.

Bajo el capó mantiene un motor turbo de gasolina 2.0 TGDi, con 218 caballos de fuerza y 325 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de doble embrague de siete velocidades. Puede acelerar de cero a 100 kilómetros por hora en 8.2 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 215 km/h.

El equipamiento incluye seis airbags, control electrónico de estabilidad, techo panorámico y portón eléctricos, acceso sin llave y cuatro modos de conducción.

DISPONIBILIDAD EN EL PAÍS

Grupo Viamar informó que el Geely Starray GF-2027 ya está disponible para la venta y pruebas de manejo en los salones de la marca en Arroyo Hondo, Naco y Sambil, así como en las sucursales de la empresa y su red de distribuidores afiliados.

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