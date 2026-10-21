Wellington Arnaud recibe más respaldo de dirigentes del PRM

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.— El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Wellington Arnaud, recibió el respaldo de cientos de dirigentes durante un encuentro celebrado en el Hotel Lina, en Santo Domingo, encabezado por el médico Guillermo Fernando Moringlane Núñez.

La actividad sirvió para formalizar la integración de Moringlane al proyecto presidencial WAP-28, donde fue designado director ejecutivo del sector Salud, con el compromiso de fortalecer la estructura política de cara a las elecciones de 2028.

Moringlane afirmó que trabajará junto a las bases del partido para ampliar el apoyo a Arnaud, promover la unidad y consolidar los equipos territoriales en distintas comunidades del país.

Durante el encuentro también se anunció la incorporación de decenas de dirigentes a la iniciativa, quienes asumieron el compromiso de participar en las labores de organización y movilización política.

De su lado, Arnaud agradeció el respaldo recibido y destacó la trayectoria profesional de Moringlane, así como su experiencia en la gestión pública y el sector sanitario.

«Me voy a ocupar de que sientan que han tomado la mejor decisión», expresó el aspirante presidencial ante los asistentes.

Arnaud reiteró su disposición de continuar recorriendo el territorio nacional y escuchando a las bases del PRM para fortalecer su propuesta política.

Moringlane es médico oftalmólogo y cuenta con experiencia en gestión hospitalaria, políticas sociales y administración pública.

Actualmente, desarrolla funciones vinculadas con programas de salud e inclusión social en el Gabinete de Política Social de la Presidencia.

El encuentro se suma a las actividades que desarrolla el proyecto WAP-28 para ampliar su estructura organizativa en el país y las seccionales del exterior.

dh/am