PLD homenajeará el viernes al fenecido dirigente Cheché Luna

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SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) realizará este viernes 23 de octubre un acto en memoria de Rafael Antonio Luna (Cheché), dirigente fundador de la organización y miembro de su primer Comité Político, fallecido en 2010.

La actividad está pautada para las 5:00 de la tarde en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, bajo la coordinación de la Comisión de Celebraciones y Conmemoraciones de la entidad política.

El homenaje incluirá un conversatorio y testimonios sobre los aportes de Luna a la democracia dominicana y al crecimiento del partido, así como su lealtad al profesor Juan Bosch.

Durante el encuentro se proyectarán fotografías y videos del dirigente para recordar su trayectoria política y sus vínculos con la organización morada.

La invitación se extiende a integrantes del Comité Político, el Comité Central y la dirigencia nacional del PLD, además de familiares, amigos y simpatizantes.

Luna falleció en 2010 tras ser impactado por un vehículo en marcha mientras realizaba labores políticas en Puerto Plata.

Su sepelio reunió a dirigentes peledeístas y representantes de diversas organizaciones políticas, quienes acudieron a expresar sus condolencias. Pese a las diferencias partidarias, el dirigente mantenía relaciones cordiales con miembros de otras fuerzas políticas.

dh/am