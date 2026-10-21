Guardia Costera PR repatría a 63 migrantes tras interceptar yola

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SAN JUAN.- La Guardia Costera de Puerto Rico repatrió a 63 migrantes a la República Dominicana tras interceptar la embarcación en la que viajaban en aguas del Canal de la Mona.

La tripulación del buque Winslow Griesser entregó a 63 de los 66 migrantes detenidos a dos embarcaciones de la Armada de la República Dominicana.

Los otros tres permanecen bajo custodia federal, sujetos a una investigación adicional y a cargos por intento de reingreso ilegal a Estados Unidos.

EMBARCACIÓN PRECARIA Y SOBRECARGADA

Según el comunicado de los guardacostas, la embarcación era precaria, de unos 30 pies de eslora, aproximadamente nueve metros, y estaba muy sobrecargada.

En ella viajaban 55 hombres y cuatro mujeres que afirmaron ser ciudadanos de la República Dominicana, además de seis hombres y una mujer que declararon ser de Haití.

La embarcación fue detectada por una aeronave de la Guardia Costera a unas 70 millas náuticas, 130 kilómetros, al noroeste del municipio costero de Aguadilla, e interceptada posteriormente por el buque Winslow Griesser.