Diputado de FP asegura que oposición irá aliada en 2028

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SANTO DOMINGO.- El diputado de la Fuerza del Pueblo (FP) por Santiago, Félix Michell, aseguró que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene pocas posibilidades de mantenerse en el poder en las elecciones de 2028, debido a que la oposición concurriría aliada.

“El PRM tiene un pie fuera del poder. Una encuesta como ACD Media, que no la paga la oposición, y ellos tienen un 29 %, un partido en el Gobierno que tiene un 29 % no tiene nada que buscar. La oposición vamos a ir aliados como lo hicimos en el 2024”, expresó el legislador.

Michell hizo sus declaraciones al referirse a los resultados de la reciente encuesta nacional de opinión pública de ACD Media, que sitúa al PRM a la cabeza de la intención de voto partidaria.

El estudio otorga al partido oficialista un 29,7 %, seguido por la Fuerza del Pueblo, con un 21,7 %, y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con un 17,2 %.

El congresista sostuvo que una alianza opositora, similar a la conformada en los comicios de 2024, representaría un desafío para el oficialismo de cara a la próxima contienda presidencial.

dh/am